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Президент Миная провел встречу с Шараном

Премьер-лига
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Но пока что вопрос о тренере остается открытым

Президент Миная провел встречу с Шараном

ФК Александрия

Новина українською

После отставки Игоря Леонова с поста главного тренера "Миная" руководство клуба занялось поисками нового рулевого.

Наиболее предпочтительным кандидатом является Владимир Шаран, на протяжении многих лет успешно работавший с "Александрией".

По инфформации Meta-ratings, с 50-летним специалистом, в услугах которого "Минай" ранее уже был заинтересован, в минувший уик-энд встретился президент закарпатского клуба Валерий Пересоляк.

Впрочем, вопрос о работе Шарана в "Минае" остаётся открытым.

Напомним, что на зимний перерыв "Минай" ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
Meta Ratings

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