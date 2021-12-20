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Президент Миная провел встречу с Шараном
Но пока что вопрос о тренере остается открытым
ФК Александрия
После отставки Игоря Леонова с поста главного тренера "
Наиболее предпочтительным кандидатом является Владимир Шаран, на протяжении многих лет успешно работавший с "Александрией".
По инфформации Meta-ratings, с 50-летним специалистом, в услугах которого "Минай" ранее уже был заинтересован, в минувший уик-энд встретился президент закарпатского клуба Валерий Пересоляк.
Впрочем, вопрос о работе Шарана в "Минае" остаётся открытым.
Напомним, что на зимний перерыв "Минай" ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.
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