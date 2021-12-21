СМИ: Черноморец еще не договорился с Григорчуком по финансовой стороне контракта

" Черноморец " остается единственной командой УПЛ, которая еще не определилась с планами подготовки к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings, на сегодняшний день главным тренером одесситов продолжает оставаться Юрий Мороз.

По имеющейся информации, задержка со сменой тренерского состава вызвана тем, что новым владельцам клуба пока что не удалось договориться по финансовым условиям с потенциальным новым главным тренером.

Напомним, что "Черноморец" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 14 очков.