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СМИ: Черноморец еще не договорился с Григорчуком по финансовой стороне контракта
С назначением нового главного тренера возникла задержка
фото - ФК "Шахтер" Солигорск
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Как стало известно Meta-ratings, на сегодняшний день главным тренером одесситов продолжает оставаться Юрий Мороз.
По имеющейся информации, задержка со сменой тренерского состава вызвана тем, что новым владельцам клуба пока что не удалось договориться по финансовым условиям с потенциальным новым главным тренером.
Напомним, что "Черноморец" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 14 очков.
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