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СМИ: Черноморец еще не договорился с Григорчуком по финансовой стороне контракта

Премьер-лига
(1 голосов)

С назначением нового главного тренера возникла задержка

СМИ: Черноморец еще не договорился с Григорчуком по финансовой стороне контракта

фото - ФК "Шахтер" Солигорск

Новина українською

"Черноморец" остается единственной командой УПЛ, которая еще не определилась с планами подготовки к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings, на сегодняшний день главным тренером одесситов продолжает оставаться Юрий Мороз.

По имеющейся информации, задержка со сменой тренерского состава вызвана тем, что новым владельцам клуба пока что не удалось договориться по финансовым условиям с потенциальным новым главным тренером.

Напомним, что "Черноморец" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 14 очков.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
21.12.2021 в 00:45
не верю! на главном экономить с самого начала..неа!
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