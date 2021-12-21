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Ди Марцио: Сперва Динамо хотело много денег за Супрягу. Потом почти договорились об аренде, но не успели по срокам
В итоге, так и не договорились
Фото: ФК Динамо Киев
Итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал об интересе итальянских клубов к нападающему "
- Было много разговоров о том, что Супряга мог перейти в "Дженоа".
– И в "Сампдорию" тоже. Они хотели его приобрести. Сперва "Динамо" хотело за него много денег, но под конец трансферного окна они почти договорились об аренде, но не успели срокам. Еще "Салернитана" хотела приобрести его.
У его агентов есть итальянские партнеры, поэтому нормально, что они пытаются продвинуть в Серию А. "Болонья" первой хотела его подписать, но "Динамо" просило 10-11 млн евро. Теперь его можно забрать за хорошую сумму.
- Он все еще интересен итальянским командам?
– Не знаю, скорее всего он поменялся за это время.
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