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Ди Марцио: Сперва Динамо хотело много денег за Супрягу. Потом почти договорились об аренде, но не успели по срокам

Премьер-лига
(1 голосов)

В итоге, так и не договорились

Ди Марцио: Сперва Динамо хотело много денег за Супрягу. Потом почти договорились об аренде, но не успели по срокам

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал об интересе итальянских клубов к нападающему "Динамо" Владиславу Супряге.

- Было много разговоров о том, что Супряга мог перейти в "Дженоа".

– И в "Сампдорию" тоже. Они хотели его приобрести. Сперва "Динамо" хотело за него много денег, но под конец трансферного окна они почти договорились об аренде, но не успели срокам. Еще "Салернитана" хотела приобрести его.

У его агентов есть итальянские партнеры, поэтому нормально, что они пытаются продвинуть в Серию А. "Болонья" первой хотела его подписать, но "Динамо" просило 10-11 млн евро. Теперь его можно забрать за хорошую сумму.

- Он все еще интересен итальянским командам?

– Не знаю, скорее всего он поменялся за это время.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга Джанлука ди Марцио
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Источник:
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