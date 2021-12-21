Гура рассказал о состоянии травмированных игроков Александрии

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о состоянии и сроках восстановления травмированных игроков своей команды.

- Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию.

- Когда вернутся Ковалец и Стецьков?

- На сборы они точно не поедут, будут восстанавливаться дома, — сказал Гура.

Напомним, что первую часть сезона "Александрия" завершила на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.