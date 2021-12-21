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Гура рассказал о состоянии травмированных игроков Александрии
Александрийцы столкнулись с серьезными кадровыми потерями
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о состоянии и сроках восстановления травмированных игроков своей команды.
- Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию.
- Когда вернутся Ковалец и Стецьков?
- На сборы они точно не поедут, будут восстанавливаться дома, — сказал Гура.
Напомним, что первую часть сезона "Александрия" завершила на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.
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