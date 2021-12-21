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Гура рассказал о состоянии травмированных игроков Александрии

Премьер-лига
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Александрийцы столкнулись с серьезными кадровыми потерями

Гура рассказал о состоянии травмированных игроков Александрии

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о состоянии и сроках восстановления травмированных игроков своей команды.

- Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию.

- Когда вернутся Ковалец и Стецьков?

- На сборы они точно не поедут, будут восстанавливаться дома, — сказал Гура.

Напомним, что первую часть сезона "Александрия" завершила на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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