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Дулуб: Много новых игроков могут оказать негативное влияние на раздевалку
Тренер "Львова" - о планах своей команды на трансферное окно
Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о планах команды на ближайшее трансферное окно.
"Наш приоритет на данном отрезке - украинские футболисты. Легионеров мы можем смотреть только в Турции, когда будет земля и травяные поля. Здесь мы приступаем к работе 10 января, когда будет снег. Легионера, который прилетает из любой старны Европы и попадает в такие условия, ты особо не увидишь, а просто потеряешь неделю времени. Единственное, что будет проведено - это тестирование на скорость, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится команда.
Хотелось бы, конечно, усилиться, хороших футболистов много не бывает. Поэтому все, что нам будут предлагать, мы рассмотрим. Будем искать, прежде всего, игроков атакующей группы. Я бы очень хотел, чтобы до 10 января наша команда была сформирована процентов на 90, но я понимаю, что это будет сложно сделать. Но если ты хочешь получить желаемое - проси невозможного.
Любая смена имеет как позитивные моменты, так и негативные. Ты не знаешь, как раздевалка отреагирует на большое количество новых игроков. Они могут оказать негативное влияние на раздевалку. У нас сейчас это более-менее налажено. Я вижу, как ребята между собой общаются, как они друг за друга играют. Это большой позитив", — сказал Дулуб.
Отметим, что первую часть сезона "Львов" завершил на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.
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