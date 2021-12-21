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Президент Вереса: Проведем в Турции ровно месяц, мы же не Шахтер или Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Иван Надеин рассказал о планах команды после выхода из отпуска

Президент Вереса: Проведем в Турции ровно месяц, мы же не Шахтер или Динамо

nkveres.club

Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о планах своей команды после выхода из отпуска.

"Мы выходим из отпуска 12 января. Дальше у нас три дня на медосмотр, а 18 января команда вылетает в Турцию. У нас уже забронирован отель, тот же, в котором были в прошлом году. Там у нас будут спарринги. Сейчас еще ведутся переговоры, так что окончательных соперников назвать не смогу. Там хорошая инфраструктура, качественные поля, тренажерные залы. Там есть все, чтобы заниматься и прогрессировать. В наших условиях возможности провести сборы команды нет.

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Мы не будем прилетать и улетать назад, проведем в Турции ровно месяц, до 18 февраля. Мы не "Шахтер" и "Динамо", которые могут позволить себе лишние перелеты, поэтому исходим из того, что есть. Мы народный клуб, который развивается постепенно, поэтому идем по такому пути", — сказал Надеин.

Напомним, что первую часть сезона "Верес" завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
21.12.2021 в 09:30
Ну, по-своему потролил грандов!
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