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Президент Вереса: Проведем в Турции ровно месяц, мы же не Шахтер или Динамо
Иван Надеин рассказал о планах команды после выхода из отпуска
nkveres.club
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин рассказал о планах своей команды после выхода из отпуска.
"Мы выходим из отпуска 12 января. Дальше у нас три дня на медосмотр, а 18 января команда вылетает в Турцию. У нас уже забронирован отель, тот же, в котором были в прошлом году. Там у нас будут спарринги. Сейчас еще ведутся переговоры, так что окончательных соперников назвать не смогу. Там хорошая инфраструктура, качественные поля, тренажерные залы. Там есть все, чтобы заниматься и прогрессировать. В наших условиях возможности провести сборы команды нет.
Мы не будем прилетать и улетать назад, проведем в Турции ровно месяц, до 18 февраля. Мы не "Шахтер" и "Динамо", которые могут позволить себе лишние перелеты, поэтому исходим из того, что есть. Мы народный клуб, который развивается постепенно, поэтому идем по такому пути", — сказал Надеин.
Напомним, что первую часть сезона "Верес" завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
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