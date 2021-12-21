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Поворознюк - о трансферах игроков Динамо: Речь идет о футболистах, но не об этих

Премьер-лига
(1 голосов)

Также он заявил, что фарм-клуба из "Ингульца" не будет

Поворознюк - о трансферах игроков Динамо: Речь идет о футболистах, но не об этих

Фото: ingulec.com

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал информацию, что игроки "Динамо" Артем Шабанов, Александр Андриевский, Денис Антюх и Владислав Кулач могут перейти в "Ингулец".

– Речь идет о футболистах, но не об этих. И не об аренде, а о выкупе контрактов. Никакого фарм-клуба из "Ингульца" не будет. Весь интернет трещит о том, что "Ингулец" – новый фарм-клуб "Динамо". Не будет этого, ребята.

Может скажете, о каких игроках речь?

– А что сказать? Будет конкретика, тогда и буду говорить. Пока никакой конкретики нет. Абсолютно никакой, – сказал Поворознюк.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
21.12.2021 в 11:24
это мужик сказал так -так и будет молодец
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zloyded (Киев)
21.12.2021 в 10:32
Ответ для журналистов "древнейшей" профессии, что вбрасывают подобную инфу, а таких сейчас 90%!!!Получайте!!!
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