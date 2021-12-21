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Поворознюк - о трансферах игроков Динамо: Речь идет о футболистах, но не об этих
Также он заявил, что фарм-клуба из "Ингульца" не будет
Фото: ingulec.com
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал информацию, что игроки "Динамо" Артем Шабанов, Александр Андриевский, Денис Антюх и Владислав Кулач могут перейти в "Ингулец".
– Речь идет о футболистах, но не об этих. И не об аренде, а о выкупе контрактов. Никакого фарм-клуба из "Ингульца" не будет. Весь интернет трещит о том, что "Ингулец" – новый фарм-клуб "Динамо". Не будет этого, ребята.
– Может скажете, о каких игроках речь?
– А что сказать? Будет конкретика, тогда и буду говорить. Пока никакой конкретики нет. Абсолютно никакой, – сказал Поворознюк.
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