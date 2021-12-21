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Президент Мариуполя: Я не сторонник теорий заговоров, но регулярные ошибки арбитров настораживают
Азовцы являются аутсайдером УПЛ
Фото: ФК Мариуполь
Президент "Мариуполя" Тарик Чаудри высказался касательно судейства в матчах своей команды в первой половине нынешнего сезона.
"Соглашусь с Остапом Маркевичем, который после очередной ошибки в пользу наших соперников, спросил в прямом эфире: "За что судьи уничтожают молодых футболистов?". Мне тоже интересно узнать: "За что?"
Я не сторонник теорий заговоров, но регулярные ошибки арбитров в наших матчах настораживают. Непонятные пенальти, удаления… Возьмем для примера Александра Дердо. Опытнейший вроде арбитр, но в матче с "Металлистом-1925" при счете 1:0 в нашу пользу не поставил очевиднейший пенальти в ворота харьковчан, когда сбили Кащука.
Через месяц вновь приезжает в Мариуполь и крадет гол у Мампасси. Что это совпадение или система? А разве Алексей Кащук грубиян? Надеюсь, Никола Риццоли обратит внимание на работу арбитров в наших матчах. Мы — за честный футбол. Места команд в турнирной таблице должны определяться на футбольном поле, а не за кулисами", – сказал Чаудри.
Напомним, на зимний перерыв "Мариуполь" ушел на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 8 зачетных пунктов.
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