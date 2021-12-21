Президент Мариуполя: Я не сторонник теорий заговоров, но регулярные ошибки арбитров настораживают

Президент "Мариуполя" Тарик Чаудри высказался касательно судейства в матчах своей команды в первой половине нынешнего сезона.

"Соглашусь с Остапом Маркевичем, который после очередной ошибки в пользу наших соперников, спросил в прямом эфире: "За что судьи уничтожают молодых футболистов?". Мне тоже интересно узнать: "За что?"

Я не сторонник теорий заговоров, но регулярные ошибки арбитров в наших матчах настораживают. Непонятные пенальти, удаления… Возьмем для примера Александра Дердо. Опытнейший вроде арбитр, но в матче с "Металлистом-1925" при счете 1:0 в нашу пользу не поставил очевиднейший пенальти в ворота харьковчан, когда сбили Кащука.