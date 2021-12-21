Сидорчук: Качество игры Динамо повышается - возьмите Лигу чемпионов

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о прогрессе киевской команды.

– Главный тренер постоянно говорит о прогрессе команды. У людей, наблюдающих за ней со стороны, мнения разнятся. А какой ситуация видится изнутри?

– Я тоже считаю, что качество нашей игры повышается. Дело даже не в цифрах – я сужу по тому, например, какие комбинации стали проходить у нас перед чужими воротами. Мы стали понимать другу друга намного лучше – в какой-то степени это уже подсознательный уровень, химия.

Возьмите Лигу чемпионов. Несмотря на то, что "Динамо" набрало в ней лишь одно очко, проиграли мы, что называется, без шансов только в Мюнхене. В остальных матчах, считаю, показывали добротный уровень. Возможно, будь в строю Беседин – наш основной нападающий, результат был бы другим. В первой части прошлого сезона мы тоже играли без Артема, и когда потом он вернулся после дисквалификации, команде стало намного легче.

– Неудачи могут отразиться на вашем настрое во время тренировок?

– Однозначно нет. Раньше такое могло случиться, но со временем я перестал зацикливаться на текущих моментах. Выиграл или проиграл – не суть важно. Главное – это конечная цель. О ней нужно помнить всегда, и именно она заставляет вкалывать на тренировках.

– За последнее время ваша роль в команде заметно выросла, что логично связать с работой Луческу.

– Он прежде всего постарался нивелировать слабые стороны, которые есть в моей игре. По крайней мере, сделать их менее заметными. Так, тренер не ставит передо мной задачу персонально отвечать за кого-то из соперников, бегать за ним по всему полю. Ведь мы оба знаем, что скорость – не мой конек. Мистер напротив просит нас не растягиваться, действовать в обороне компактно – что в УПЛ, что в Лиге чемпионов. В таких условиях я способен принести команде куда больше пользы.

При этом у Луческу существует целый перечень правил для футболистов обороны и средней линии. В том числе – жесткие табу. Скажем, он запрещает разворачиваться, принимая мяч лицом к своим воротам. Или отдавать поперечные передачи, находясь под прессингом, - сказал Сидорчук.