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Источник назвал следующий клуб Андрея Тотовицкого

Премьер-лига
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Клуб и футболист уже согласовали контракт

Источник назвал следующий клуб Андрея Тотовицкого

Фото: ФК Десна

Новина українською

Экс-полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в "Колосе". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в Twitter.

По информации источника, стороны уже согласовали все условия личного контракта.

Напомним, накануне стало известно о том, что "Десна" объявила об уходе Тотовицкого. Андрей – воспитанник донецкого "Шахтера". Ранее он также выступал за "Мариуполь", "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".

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Ранее сообщалось, что Тотовицкий может поехать на сборы с киевским "Динамо".

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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