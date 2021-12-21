Источник назвал следующий клуб Андрея Тотовицкого

Экс-полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в "Колосе". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в Twitter.

По информации источника, стороны уже согласовали все условия личного контракта.

Напомним, накануне стало известно о том, что "Десна" объявила об уходе Тотовицкого. Андрей – воспитанник донецкого "Шахтера". Ранее он также выступал за "Мариуполь", "Зарю" и бельгийский "Кортрейк".

Ранее сообщалось, что Тотовицкий может поехать на сборы с киевским "Динамо".