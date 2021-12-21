Верес досрочно расторг контракт с голкипером

"Верес" досрочно прекратил сотрудничество с голкипером Максимом Бабийчуком. Футболист получил статус свободного агента.

27-летний Бабийчук – один из тех, кто прошел с ровенским клубом весь путь из Второй лиги в УПЛ. Начиная со старта сезона 2018-2019, он отыграл в футболке "красно-черных" 40 матчей (37 игр во Второй лиге, 1 матч в Первой лиге и 2 поединка Кубка Украины).

Напомним, в нынешнем сезоне у голкипера не было игровой практики в официальных матчах. В прошлом сезоне Максим сыграл за "красно-черных" всего одну игру в чемпионате Украины.