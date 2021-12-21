Президент Мариуполя: Наш клуб открыт для сотрудничества с Динамо

Президент "Мариуполя" Тарик Махмуд Чаудри рассказал о возможном усилении своей команды во время зимнего трансферного окна.

— "Мариуполю" регулярно достается за кадровую политику. Клуб критикуют за большое количество арендованных у "Шахтера" игроков.

— Да, к сожалению, это так. Но с подобной критикой я абсолютно не согласен! Во-первых, что плохого в том, что мы даем молодым талантливым футболистам заиграть на высоком уровне? Было бы лучше, если бы Мампасси, Очеретько, Вьюнник или Удод варились бы в молодежном футболе, уровень которого уже переросли? Посмотрите на Кащука или Топалова. Год назад их критиковали, а сейчас, после того, как они набили шишки, они превратились в лидеров нашей команды.

Спросите — почему молодежь именно из "Шахтера"? Все просто. Не секрет, что практически все талантливые ребята собраны в Академиях "Шахтера" и "Динамо". Это факт. С руководством "горняков" у нас сложились тесные дружеские отношения. Но наш клуб открыт и для сотрудничества с "Динамо". Если киевский клуб захочет отдать нам в аренду своего футболиста и наш главный тренер скажет, что этот игрок нам нужен – то почему бы и нет?

— Также многие пишут, что "Мариуполь" является ссылкой для молодых футболистов. С таким мнением Вы также не согласны?

— Да, не согласен! Всем ребятам, которые к нам приходят, главный тренер дает шанс. Но не все им пользуются, а потом, когда карьера пошла под откос, начинают винить в этом всех вокруг. А надо начинать с себя!

"Мариуполь" может стать плацдармом для перспективных ребят, которые хотят достичь чего-то в футболе. Посмотрите сами. Сразу три игрока (Корниенко, Бондаренко и Сикан), которые у нас играли, выступали за "горняков" в Лиге чемпионов. Пихаленок и Игнатенко являются лидерами "Днепра-1", Зубков на ведущих ролях в венгерском чемпионате, Быков выступает в Болгарии. Шапаренко – ключевой игрок киевского "Динамо" и сборной Украины. Уверен, не будь в их карьере "Мариуполя", они бы не достигли этого.

Мы работаем на благо украинского футбола! Хорошо складывается карьера и у наших легионеров. Бесир Демири выступал за "Жилину", сейчас является лидером "Динамо" из Тираны, Джойским Дава сейчас играет в Румынии за "Ботошани". Если ты работаешь, то все у тебя получится, - сказал Чаудри.