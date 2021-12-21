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Если не будет переносов. УПЛ утвердила даты проведения 19-го и 20-го туров

Премьер-лига
(2 голосов)

Чемпионат Украины возобновится в конце февраля

Если не будет переносов. УПЛ утвердила даты проведения 19-го и 20-го туров

Фото: ФК Мариуполь/Автор - неизвестен

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19 и 20 туров VBET Лиги сезона 2021/22

19-й тур

25 февраля (пятница)

Минай – Заря 19:30

26 февраля (суббота)

Динамо – Ингулец 14:00

Металлист 1925 – Шахтер 17:00

Александрия – Львов 19:30

27 февраля (воскресенье)

Рух – Колос 14:00

Днепр-1 – Десна 17:00

Ворскла – Верес 19:30

28 февраля (понедельник)

Черноморец – Мариуполь 19:30

20-й тур

5 марта (суббота)

Минай – Верес 14:00

Александрия – Колос 17:00

Заря – Мариуполь 19:30

6 марта (воскресенье)

Ингулец – Львов 14:00

Шахтер – Черноморец 17:00

Десна – Динамо 19:30

7 марта (понедельник)

Рух – Днепр-1 17:00

Металлист 1925 – Ворскла 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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