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Если не будет переносов. УПЛ утвердила даты проведения 19-го и 20-го туров
Чемпионат Украины возобновится в конце февраля
Фото: ФК Мариуполь/Автор - неизвестен
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19 и 20 туров VBET Лиги сезона 2021/22
19-й тур
25 февраля (пятница)
Минай – Заря 19:30
26 февраля (суббота)
Динамо – Ингулец 14:00
Металлист 1925 – Шахтер 17:00
Александрия – Львов 19:30
27 февраля (воскресенье)
Рух – Колос 14:00
Днепр-1 – Десна 17:00
Ворскла – Верес 19:30
28 февраля (понедельник)
Черноморец – Мариуполь 19:30
20-й тур
5 марта (суббота)
Минай – Верес 14:00
Александрия – Колос 17:00
Заря – Мариуполь 19:30
6 марта (воскресенье)
Ингулец – Львов 14:00
Шахтер – Черноморец 17:00
Десна – Динамо 19:30
7 марта (понедельник)
Рух – Днепр-1 17:00
Металлист 1925 – Ворскла 19:30
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