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Кучук: Никто не мог подумать, что с такими проблемами мы будем хоть как-то держаться на плаву

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер Руха подвел итоги осенней части сезона

Кучук: Никто не мог подумать, что с такими проблемами мы будем хоть как-то держаться на плаву

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук подвел итоги первой половины сезона для своей команды.

"Мы будем стараться повышать свой уровень вместе. Эта работа завязана с многими руководителями клуба, с многими тренерами, футболистами. Им нужно понимать, что ты должен развиваться. Здесь выстроена великолепная структура, которая должна двигать тебя дальше, подталкивать. Не нужно думать, что у нас тут все есть, я даже на этом не зацикливаюсь. Лучше бы у меня было меньше, но более продуктивно. Поэтому сейчас мы должны сработать очень качественно и понимать, что мы еще ничего не сделали, а сделать нужно очень многое.

Если ты остановишься и подумаешь, что ты очень классно играешь или тренируешь, то это уже все, надо заканчивать. Мы еще ничего не сделали. Сделаем тогда, когда наши воспитанники будут прославлять футбольный клуб "Рух".

Наверное никто не предполагал, что в течение сезона у нас будет так много потерь. Никто не мог подумать, что с такими огромными проблемами мы будем хоть как-то держаться на плаву. Мы меняли позиции многим футболистам. В последнем матче могу отметить всю команду, потому что интенсивность игры позволила нам нивелировать наши проблемы. Умение держать интенсивную игру, увеличить количество скоростных отрезков и выигранных единоборств позволило нам держаться на плаву", — сказал Кучук.

Напомним, что после осенней части сезона "Рух" с 18 очками занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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