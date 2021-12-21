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Левченко: Миколенко перерос УПЛ пару лет назад
Переход в Эвертон - явный шаг вперед
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о грядущем переходе защитника "Динамо"
"Для Виталия переход в "Эвертон" - это огромный плюс, потому что начинается продвижение по карьерной лестнице. Для сборной Украины трансфер Миколенко также большой плюс, поскольку еще один наш футболист переходит в более сильный чемпионат.
В моем понимании, Миколенко перерос чемпионат Украины пару лет назад. Отсюда и ряд таких непростительных ошибок, которые Виталий допускал в матче "Динамо" с "Вильярреалом", или в игре сборных Украины и Финляндии. Поэтому ему как можно быстрее нужно переходить в новый чемпионат, адаптироваться, развиваться и продолжать играть на самом высоком уровне.
К тому же, есть примеры и Зинченко, и Ярмоленко, которые не всегда играя за свои команды приносят огромную пользу нашей сборной", — сказал Левченко.
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