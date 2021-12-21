Дикий: УПЛ пошла навстречу клубам, которые просили оттянуть рестарт сезона к марту

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, почему Лига приняла решение возобновить весеннюю часть сезона ближе к весне.

Отметим, что базовая дата возобновления УПЛ после зимней паузы - 26 февраля следующего года.

"В прошлом году мы возобновили чемпионат в середине февраля, и погодные условия были крайне неблагоприятными для проведения матчей. Были определенные возможности переноса старта чемпионата, но мы приняли решение стартовать. Были морозы, местами до 15 градусов.

Поэтому, учитывая опыт прошлого сезона, в этом году мы пошли навстречу клубам, которые просили не стартовать так рано зимой, а оттянуть старт к марту. Потому что у них есть проблемы с подготовкой стадионов и болельщиками, которые, будем реалистами, не захотят прийти на стадион и полтора часа смотреть матч при такой погоде. Это будет неприятно.

Хочу поблагодарить клубы, представлявшие нашу страну в еврокубках. Они также прислушались к просьбе других команд, нашли консенсус и утвердили календарь со стартом весенней части в конце февраля", — сказал Дикий.