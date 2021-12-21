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Дикий: УПЛ пошла навстречу клубам, которые просили оттянуть рестарт сезона к марту

Премьер-лига
(2 голосов)

Все ради клубов и болельщиков

Дикий: УПЛ пошла навстречу клубам, которые просили оттянуть рестарт сезона к марту

Фото: ФК Мариуполь/Автор - неизвестен

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, почему Лига приняла решение возобновить весеннюю часть сезона ближе к весне.

Отметим, что базовая дата возобновления УПЛ после зимней паузы - 26 февраля следующего года.

"В прошлом году мы возобновили чемпионат в середине февраля, и погодные условия были крайне неблагоприятными для проведения матчей. Были определенные возможности переноса старта чемпионата, но мы приняли решение стартовать. Были морозы, местами до 15 градусов.

Поэтому, учитывая опыт прошлого сезона, в этом году мы пошли навстречу клубам, которые просили не стартовать так рано зимой, а оттянуть старт к марту. Потому что у них есть проблемы с подготовкой стадионов и болельщиками, которые, будем реалистами, не захотят прийти на стадион и полтора часа смотреть матч при такой погоде. Это будет неприятно.

Хочу поблагодарить клубы, представлявшие нашу страну в еврокубках. Они также прислушались к просьбе других команд, нашли консенсус и утвердили календарь со стартом весенней части в конце февраля", — сказал Дикий.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Папа Картофельный (Петрово)
21.12.2021 в 17:50
Какие мы нежные!
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0
0
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Oldfanat (Полтава)
21.12.2021 в 17:36
Нет Еврокубков, но у сборной первый матч 24 марта. Игроки хоть в каком тонусе должны быть.
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0
0
Papaye (Dnipro)
21.12.2021 в 17:28
А что, у нас 26 февраля теплее, чем 15го? Или греет от мысли, что скоро календарная весна? Так у нас сентябрь не осень, март- не весна. В марте порой пострашнее, чем в декабре погоды бывают. В апреле только попускает...
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+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
21.12.2021 в 16:52
не пойму, зачем возобновлять сезон в конце февраля, когда у нас морозы?? в еврокубках мы уже не учавствуем, евро летом нет... Почему бы не стартануть в марте, недели на 2 позже??
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+3
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