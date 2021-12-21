Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Liverpool Echo: Манчестер Юнайтед интересовался Миколенко летом 2020-го
Однако остановил свой выбор на Алексе Таллесе
Интересную информацию относительно грядущего перехода левого защитника "Динамо"
Источник подтверждает, что переход состоится этой зимой, и что "ириски" заплатят за игрока примерно 20 млн фунтов.
При этом сообщается, что Виталий мог оказаться в АПЛ еще летом 2020 года, когда себе на левый фланг подбирал игрока "Манчестер Юнайтед".
"МЮ" долгое время вел украинского защитника и бразильского крайка Алекса Таллеса. В итоге, звезды сложились так, что именно Таллес в октябре 2020 переехал в Манчестер.
Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний Миколенко в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
Популярное сейчас
- Тотовицкий: С командой я уже определился. И это не Динамо
- Хачериди прокомментировал информацию о переходе в клуб Второй лиги
- Возможная потеря Шахтера, цена на Довбика, перестройка Ингульца. Главные новости за 20 декабря
- Динамо рассмотрит вариант продажи еще трех лидеров команды
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата