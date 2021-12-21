Liverpool Echo: Манчестер Юнайтед интересовался Миколенко летом 2020-го

Интересную информацию относительно грядущего перехода левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко в "Эвертон" выдало издание Liverpool Echo.

Источник подтверждает, что переход состоится этой зимой, и что "ириски" заплатят за игрока примерно 20 млн фунтов.

При этом сообщается, что Виталий мог оказаться в АПЛ еще летом 2020 года, когда себе на левый фланг подбирал игрока "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" долгое время вел украинского защитника и бразильского крайка Алекса Таллеса. В итоге, звезды сложились так, что именно Таллес в октябре 2020 переехал в Манчестер.

Напомним, что в нынешнем сезоне 22-летний Миколенко в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.