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"Поговорили и разъехались" - Шаран подтвердил переговоры с Минаем
Впрочем, пока что никакой конкретики
Известный украинский тренер Владимир Шаран подтвердил факт переговоров с "
"Без комментариев. Да, были переговоры. Поговорили и разъехались, все нормально. Неизвестно, что будет. Есть много кандидатов, пока ничего сказать не могу", — сказал Шаран.
Напомним, что последним клубом 50-летнего специалиста была "Александрия", которую он покинул летом этого года. До этого Шаран возглавлял "Карпаты", "Закарпатье", "Зирку" и дубль "Кривбасса".
Также отметим, что "Минай", который недавно уволил Игоря Леонова, на зимний перерыв ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.
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