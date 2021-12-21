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"Поговорили и разъехались" - Шаран подтвердил переговоры с Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Впрочем, пока что никакой конкретики

"Поговорили и разъехались" - Шаран подтвердил переговоры с Минаем

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран подтвердил факт переговоров с "Минаем", который ищет себе нового наставника.

"Без комментариев. Да, были переговоры. Поговорили и разъехались, все нормально. Неизвестно, что будет. Есть много кандидатов, пока ничего сказать не могу", — сказал Шаран.

Напомним, что последним клубом 50-летнего специалиста была "Александрия", которую он покинул летом этого года. До этого Шаран возглавлял "Карпаты", "Закарпатье", "Зирку" и дубль "Кривбасса".

Также отметим, что "Минай", который недавно уволил Игоря Леонова, на зимний перерыв ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
21.12.2021 в 17:29
Шаран не связывайся с Минаем --это не твой клуб
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