"Поговорили и разъехались" - Шаран подтвердил переговоры с Минаем

Известный украинский тренер Владимир Шаран подтвердил факт переговоров с " Минаем ", который ищет себе нового наставника.

"Без комментариев. Да, были переговоры. Поговорили и разъехались, все нормально. Неизвестно, что будет. Есть много кандидатов, пока ничего сказать не могу", — сказал Шаран.

Напомним, что последним клубом 50-летнего специалиста была "Александрия", которую он покинул летом этого года. До этого Шаран возглавлял "Карпаты", "Закарпатье", "Зирку" и дубль "Кривбасса".

Также отметим, что "Минай", который недавно уволил Игоря Леонова, на зимний перерыв ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.