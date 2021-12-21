Динамо – самая посещаемая команда УПЛ текущего сезона. На Мариуполь ходили меньше всех

Киевское " Динамо " в осенней части сезона 2021/22 было самой посещаемой командой УПЛ.

В среднем с трибун за играми киевлян наблюдали 8227 зрителей.

Второе место по посещаемости занял "Шахтер" - 7276, третье - "Металлист 1925" - 4015.

Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх "Мариуполя" (в среднем - 1445), "Колоса" (2119) и "Львова" (2210).

Дома наибольшую поддержку имели "Динамо" (в среднем - 8736), "Металлист 1925" (6049) и "Шахтер" (5807), наименьшую - "Ингулец" (908), "Мариуполь" (1155) и "Верес" (1332).

В гостях наибольшее количество зрителей собрали "Шахтер" (в среднем - 9113), "Динамо" (7427) и "Днепр-1" (4272), наименьшее - "Мариуполь" (1678), "Ворскла" (1962) и "Львов" (2002).