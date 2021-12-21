Сидорчук - о судействе в УПЛ: Если фолят Сидорчук, Гармаш или Степаненко - сразу желтая

Капитан " Динамо " Сергей Сидорчук рассказал о том, почему он на поле так часто вступает в полемику с судьями.

"Судейство – это вообще больной вопрос. Как правило, я прошу рефери объяснить, почему принято то или иное решение. Прошу, потому что действительно не могу его понять. Не секрет ведь, что трактовка идентичных эпизодов в Европе и УПЛ отличается. Почему – понятия не имею.

Кроме того, складывается впечатление, что наши судьи попросту пребывают во власти стереотипов. Если, скажем, фолит Сидорчук – значит, сразу желтая. Если Степаненко – желтая. Если Гармаш – то же самое…

Надеюсь, с приходом Риццоли что-то изменится. Идеальным выходом на первых порах стала бы встреча членов Комитета арбитров и самих судей с футболистами – представителями каждой из команд. Накопилось много вопросов, ответы на которые так и не получены. Хотелось бы вместе разобрать спорные моменты, и уяснить, по каким критериям их оценивают. Если у арбитров появились какие-то новые рекомендации – мы должны знать о них.

Меня, например, до сих пор не отпускает эпизод из матча против "Ворсклы", когда после моего столкновения с Русланом Степанюком был назначен пенальти в ворота "Динамо". Неоднократно просматривал запись, но так и не увидел нарушения. Я двигался туда, куда и должен был – к своим воротам, и при этом притормаживал, стараясь во что бы то ни стало избежать столкновения. Взгляните на повтор – убедитесь. Когда нападающий врезался лбом в мою челюсть, я вообще находился к нему боком… Тем не менее подключился ВАР, все закончилось 11-метровым, голом в наши ворота и, как оказалось, привело к нашему поражению – единственному в чемпионате. Я очень бы хотел услышать пояснения со стороны арбитров", - сказал Сидорчук.