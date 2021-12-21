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Сидорчук - о судействе в УПЛ: Если фолят Сидорчук, Гармаш или Степаненко - сразу желтая

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан Динамо не понимает логику судейских решений

Сидорчук - о судействе в УПЛ: Если фолят Сидорчук, Гармаш или Степаненко - сразу желтая

Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о том, почему он на поле так часто вступает в полемику с судьями.

"Судейство – это вообще больной вопрос. Как правило, я прошу рефери объяснить, почему принято то или иное решение. Прошу, потому что действительно не могу его понять. Не секрет ведь, что трактовка идентичных эпизодов в Европе и УПЛ отличается. Почему – понятия не имею.

Кроме того, складывается впечатление, что наши судьи попросту пребывают во власти стереотипов. Если, скажем, фолит Сидорчук – значит, сразу желтая. Если Степаненко – желтая. Если Гармаш – то же самое…

Надеюсь, с приходом Риццоли что-то изменится. Идеальным выходом на первых порах стала бы встреча членов Комитета арбитров и самих судей с футболистами – представителями каждой из команд. Накопилось много вопросов, ответы на которые так и не получены. Хотелось бы вместе разобрать спорные моменты, и уяснить, по каким критериям их оценивают. Если у арбитров появились какие-то новые рекомендации – мы должны знать о них.

Меня, например, до сих пор не отпускает эпизод из матча против "Ворсклы", когда после моего столкновения с Русланом Степанюком был назначен пенальти в ворота "Динамо". Неоднократно просматривал запись, но так и не увидел нарушения. Я двигался туда, куда и должен был – к своим воротам, и при этом притормаживал, стараясь во что бы то ни стало избежать столкновения. Взгляните на повтор – убедитесь. Когда нападающий врезался лбом в мою челюсть, я вообще находился к нему боком… Тем не менее подключился ВАР, все закончилось 11-метровым, голом в наши ворота и, как оказалось, привело к нашему поражению – единственному в чемпионате. Я очень бы хотел услышать пояснения со стороны арбитров", - сказал Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
Футбольный клуб

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Комментарии (5)
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ascent (Луксор)
21.12.2021 в 19:43
Приказ никто не отменял: давление на седей продолжать любыми методами...
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хмельничанин (Хмельницкий)
21.12.2021 в 19:14
Уже за один очевидный эпизод, что он не дал свободный удар в сторону ворот Ворсклы, такого арбитра в Европе отстранили бы от судейства до конца сезона. Остальные трактовки эпизодов не беру в учёт.
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Jus71e (Днепр)
21.12.2021 в 19:09
По судейству может и есть вопросы, но ПЕНАЛЬТИ очевиднейший, чистая блокировка, и без повтора видно. (Как объяснить 30-ти летнему ребенку правила игры?)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.12.2021 в 19:09
А в Европе таким баранам сразу красную дают.
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+2
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Thiirane2 (Днепр)
21.12.2021 в 18:57
Вы с Гармашем просто не совсем адекватные товарищи. Над нервной системой нужно работать.
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