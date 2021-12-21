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Президент Вереса: Единый телепул позволит повысить уровень конкуренции в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Иван Надеин говорит, что это пойдет на пользу маленьким клубам

Президент Вереса: Единый телепул позволит повысить уровень конкуренции в УПЛ

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин высказался о создании единого телепула в УПЛ.

"Недостаточный уровень конкуренции в нашем футболе. Есть верхушка чемпионата. Это команды, которым другие не могут составить конкуренцию. И это общая проблема, которая сказалась в том числе на результатах выступлений украинских клубов в еврокубках.

Недостаточная конкуренция в чемпионате. Недостаточно возможностей у клубов. В этом случае безумным вызовом является введение единого телевизионного пула, который позволит повысить уровень конкуренции.

Это позволит получить дополнительные средства именно маленьким клубам. Поможет увеличить свои бюджеты. Клубы смогут больше тратить на инфраструктуру, на игроков. И это усилит конкуренцию в чемпионате.

У нас огромная аудитория. Большая сорокамиллионная страна, где все смотрят и любят футбол. Это спорт №1. Почему наши клубы получают от продажи телевизионных прав 200 тысяч евро, когда такой же польский клуб получает по меньшей мере 2 миллиона евро?

Важно отстаивать свои права. Объединиться в первую очередь маленьким клубам. Для "Динамо", "Шахтера", получающих по 40 миллионов евро от УЕФА за выступления в Лиге чемпионов, разница в 200, 500 тысяч или миллион евро может быть несущественной. Но мы должны понимать, что все это нужно ради общего блага.

Потому что европейские клубы зарабатывают по продаже телеправ. Взгляните на Англию. 80-100 миллионов фунтов клубы зарабатывают на продаже телеправ. Украинским клубам хотя бы в гривнах такую ​​сумму – и это позволит функционировать устойчиво и развиваться. Объединяйте город и область в рамках одного бренда.

Бюджет одного клуба "Динамо" – в несколько раз больше, чем бюджет развития такого города как Ровно. То есть футбольный клуб может объединять город вокруг себя", – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (5)
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хмельничанин (Хмельницкий)
21.12.2021 в 19:17
Я за единый телепул, если он будет общедоступным. А так приходится смотреть УПЛ по интернету.
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Zapp Brannigan (Київ)
21.12.2021 в 19:46
Отож, що заважає робити телепул на Ут1, як це було до приходу яника?
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0
0
Юра с Амура (Дніпро)
21.12.2021 в 18:52
И чей он будет? Если "плюсов" - я - за. А так только Динамо, Заря, Днепр. Если же он будет "Футболов" - смысла не вижу. У них кроме УПЛ, особо смотреть нечего. Еврокубков - нет, чемпы Турции и Голландии. Фсё... Платить им не за что.
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+2
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Zapp Brannigan (Київ)
21.12.2021 в 19:47
В ідеалі треба нейтральний канал, який не належить жодному з власників клубів. 24 канал, Ут1, 5 канал, СТБ, Новий, ICTV...
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0
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Dimoncho (Kharkiv)
21.12.2021 в 18:42
давно бы пул уже ввели, если б не разборки этих двух царьков - Суркиса да Ахметова
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