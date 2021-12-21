Представитель Динамо: Суркис очень хочет, чтобы был единый телепул

Заместитель генерального директора " Динамо " Сергей Мохник рассказал о позиции клуба по созданию единого телепула в УПЛ.

— Как в "Динамо" относятся к созданию единому телепулу?

— Мы поддерживаем эту идею. Хотим, чтобы был единый телепул с едиными правилами и принципами для всех клубов без исключений.

— Почему до сих пор не был создан единый телепул?

— Было много факторов, в том числе и политических. Правила должны быть одни для всех. Будем надеяться, что в этот раз все будет по-другому: проведут открытый тендер, будут единые правила и принципы.

— "Динамо" рассматривало возможность трансляций своих матчей только на клубном канале?

— Нет. Мы проанализировали европейский опыт и выступаем за создание качественного продукта, который должен объединить все клубы в единый телепул с едиными рекламными правами.

— Как вы считаете, клубам удастся договориться и создать единый телепул?

— Мы очень на это надеемся. Президент "Динамо" Киев очень хочет, чтобы был единый телепул. "Динамо" в этом случае готово пойти на уступки, в том числе финансовые. Будет единый продукт — будет больше денег и клубы станут богаче. Это будет лучше для всех.

Президент хочет, чтобы наш чемпионат стал сильней и клубы были финансово стабильными. Хочется, чтобы мы могли включать подогрев, а не так как было на нашем матче с "Вересом". Чтобы мы могли готовить команду, покупать футболистов.

В данный момент идут переговоры по созданию единого телепула, создана рабочая группа, выписываются правила и принципы тендера. Работа идет, а чем она закончится, узнаем в феврале-марте.