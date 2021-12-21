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Поворознюк: Планируем, что на новом стадионе Ингульца ВАР будет на постоянной основе

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе планируют, что новый сезон начнут уже на новом стадионе

Поворознюк: Планируем, что на новом стадионе Ингульца ВАР будет на постоянной основе

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, как продвигается строительство нового стадиона клуба.

– До нового года должны подключить свет. После этого все пойдет семимильными шагами. Мы планируем следующий сезон начать на новом стадионе. Стадион то мы сделаем, поляна вообще супер, мы за ней ухаживаем. А вот облагородить территорию вокруг можем не успеть. Поэтому планируем, что новый сезон начнем на новом стадионе.

- Вы знаете, что в следующем сезоне будет ВАР на всех матчах?

– Мы все делаем, ВАР может не приезжать. Возможно, мы купим ВАР, он у нас будет на стадионе постоянно. По крайней мере, мы так планируем. Мы уже два раза все переделывали, чтобы все подходило под требования ВАР.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
21.12.2021 в 20:41
Этот жлоб каждый сезон начинается на новом стадионе.
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poni74 (Харьков)
21.12.2021 в 20:11
У мене є одна мрія – щоб сюди приїхав Реал Мадрид. Просто мрія" 2018 год был.Теперь все готово для приезда.Мечты сбываются.
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