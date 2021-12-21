Поворознюк: Планируем, что на новом стадионе Ингульца ВАР будет на постоянной основе

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал, как продвигается строительство нового стадиона клуба.

– До нового года должны подключить свет. После этого все пойдет семимильными шагами. Мы планируем следующий сезон начать на новом стадионе. Стадион то мы сделаем, поляна вообще супер, мы за ней ухаживаем. А вот облагородить территорию вокруг можем не успеть. Поэтому планируем, что новый сезон начнем на новом стадионе.

- Вы знаете, что в следующем сезоне будет ВАР на всех матчах?

– Мы все делаем, ВАР может не приезжать. Возможно, мы купим ВАР, он у нас будет на стадионе постоянно. По крайней мере, мы так планируем. Мы уже два раза все переделывали, чтобы все подходило под требования ВАР.