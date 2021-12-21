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Дикий: В начале следующего года будем общаться с клубами по вопросу сокращения аренд

Премьер-лига
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Пока что вопрос остается открытым

Дикий: В начале следующего года будем общаться с клубами по вопросу сокращения аренд

Фото: komandaonline

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался о возможном введении лимита на количество арендованных игроков клубами.

"Я бы не говорил, что эта инициатива идет от клубов. Есть некоторая тенденция, она наблюдается в мире, что лиги вместе с национальными ассоциациями сокращают число арендованных футболистов. Сейчас УЕФА плодотворно работает над этим вопросом.

Как было сказано, на последнем заседании исполкома УАФ было принято решение, что будет создана рабочая группа, которая займется изучением этого вопроса и уже предложит какое-то решение, которое рассмотрит исполком УАФ.

Откровенно мы еще этот вопрос с клубами не проговаривали. Где-то уже в начале следующего года будем проводить с ними рабочее совещание по этому вопросу и находить решение, которое бы устроило все стороны", – сказал Дикий.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
ТК Футбол

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