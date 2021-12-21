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Президент Мариуполя: Наверное, все надо познать – и сладость еврокубков и горечь борьбы за место под солнцем
Тарик Махмуд Чаудри подвел итоги уходящего года
fcmariupol.com
Президент "
— Уходящий год получился для "Мариуполя" очень сложным и на паузу команда уходит, замыкая турнирную таблицу. В чем, на Ваш взгляд, причина такого результата?
— Да, турнирная ситуация очень сложная и неприятная как для команды, так и игроков. Психологически для молодых и еще неокрепших ребят очень тяжело уходить в отпуск, находясь в самом низу таблицы.
Знаю, что и тренерский штаб, и футболисты с тяжелым сердцем уходили в отпуск. Да и для меня такая ситуация непривычна. Впервые в моей футбольной карьере мы боремся за место в премьер-лиге. Наверное, все надо познать – и сладость еврокубков и горечь борьбы за место под солнцем.
В чем причины? Сложный вопрос. В бизнесе всегда хорошо, когда у тебя есть конкретный ответ на конкретный вопрос. В футболе же не все так просто. На результат могут повлиять очень много обстоятельств и факторов. Причем часто они могут быть посторонними, от нас независящими. Вот и на такой результат повлияли как объективные причины, так и субъективные.
— Несмотря на обилие объективных причин, турнирное положение вызывает беспокойство у болельщиков "Мариуполя".
— Да, меня тоже оно беспокоит. Но уверен, наша команда весной выйдет из этого сложного положения. Главное, что у нас есть игра. Футбольные эксперты и тренеры наших соперников практически после каждого матча отмечают качество нашей игры и то, что "Мариуполь" находится не на своем месте в турнирной таблице.
Мы играем в современный атакующий футбол. Но, к сожалению, где-то из-за отсутствия опыта и хладнокровия мы не добрали очков. Реализуй хотя бы треть своих моментов (а их хватает в каждом нашем матче), мы бы могли претендовать на более высокие места.
Мне бы вообще хотелось, чтобы мы постоянно играли в еврокубках. Но на это нужно время. Все болельщики хотят видеть яркий зрелищный футбол. И мы хотим показывать динамичный, атакующий футбол. Но это не дело одного-двух дней.
Поэтому наша стратегия развития была разработана на долгосрочный период. Для того, чтобы развивать молодых футболистов необходимо играть в современный футбол. Нужна игра, а не только результат. Эта наш основополагающий принцип.
— Какую бы игру команды вы бы могли выделить?
— Несмотря на место в турнирной таблице, качественных игр с нашей стороны хватало. Понравились две игры с "Десной". На фоне опытного соперника наша молодежь выглядела очень хорошо, но, к сожалению, не добрали очков в этих играх.
С "Металлистом 1925" получилась хорошая игра. Не должны были проигрывать и "Львову". Естественно, выделю наши победные матчи с "Колосом" и "Минаем", где команда не только хорошо играла, но и проявила характер. Повторюсь, игра у нас есть, а результат, уверен, будет.
— А кого из футболистов можете отметить?
— Сложно сказать… За этот год очень сильно прибавили Мампасси, Топалов, Кащук, Кулаков. В настоящего лидера вырос Мишнев. Прогрессируют Чех и Меличенко. Стасюк демонстрирует стабильную игру. Чоботенко, если бы не травма, вошел бы в число лучших защитников премьер-лиги. Прогресс игроков – это то, что не может не радовать и вселяет оптимизм.
Те игроки, которые пришли к нам летом, также растут. Хотя и не так быстро, как нам хотелось бы. Они еще не достигли своего пика.
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