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Цыганык: По Вербичу и Цыганкову серьезных предложений нет — это слова Суркиса

Премьер-лига
(1 голосов)

Судя по всему, больше громких продаж не предвидится

Цыганык: По Вербичу и Цыганкову серьезных предложений нет — это слова Суркиса

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик заявил, что у "Динамо" на данный момент нет предложений по Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу.

"Что касается де Пены, Цыганкова и Вербича — уругвайца и словенца готовы были продавать и раньше, но не было серьезных приглашений.

Сейчас у де Пены есть годовое соглашение. Относительно Вербича и Цыганкова сегодня серьезных предложений нет — это слова президента "Динамо", — сказал Цыганик.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Виктор Цыганков Беньямин Вербич Карлос де Пена
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.12.2021 в 20:52
Отработаю контракты и свалят
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