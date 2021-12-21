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Цыганык: По Вербичу и Цыганкову серьезных предложений нет — это слова Суркиса
Судя по всему, больше громких продаж не предвидится
Украинский журналист Игорь Цыганик заявил, что у "
"Что касается де Пены, Цыганкова и Вербича — уругвайца и словенца готовы были продавать и раньше, но не было серьезных приглашений.
Сейчас у де Пены есть годовое соглашение. Относительно Вербича и Цыганкова сегодня серьезных предложений нет — это слова президента "Динамо", — сказал Цыганик.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.12.2021 в 20:52
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