Цыганык: По Вербичу и Цыганкову серьезных предложений нет — это слова Суркиса

Украинский журналист Игорь Цыганик заявил, что у " Динамо " на данный момент нет предложений по Виктору Цыганкову и Беньямину Вербичу.

"Что касается де Пены, Цыганкова и Вербича — уругвайца и словенца готовы были продавать и раньше, но не было серьезных приглашений.

Сейчас у де Пены есть годовое соглашение. Относительно Вербича и Цыганкова сегодня серьезных предложений нет — это слова президента "Динамо", — сказал Цыганик.