  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу в пятый раз признан тренером года в Румынии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу в пятый раз признан тренером года в Румынии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Аксакал снова на коне

Луческу в пятый раз признан тренером года в Румынии

gsp.ro

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признан лучшим тренером 2021 года в Румынии.

Эту премию основало в 2004 году издание GSP и ее вручают каждый год.

Луческу признан лучшим в Румынии в 5-й раз. Ранее он получал эту награду в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.

Напомним, что В 2021 году Динамо под руководством 76-летнего специалиста выиграло чемпионат Украины, Кубок страны, а также участвовало в групповом этапе Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gazeta Sporturilor

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...