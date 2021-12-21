Луческу в пятый раз признан тренером года в Румынии

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу признан лучшим тренером 2021 года в Румынии.

Эту премию основало в 2004 году издание GSP и ее вручают каждый год.

Луческу признан лучшим в Румынии в 5-й раз. Ранее он получал эту награду в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.

Напомним, что В 2021 году Динамо под руководством 76-летнего специалиста выиграло чемпионат Украины, Кубок страны, а также участвовало в групповом этапе Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.