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Луческу в пятый раз признан тренером года в Румынии
Аксакал снова на коне
gsp.ro
Главный тренер "
Эту премию основало в 2004 году издание GSP и ее вручают каждый год.
Луческу признан лучшим в Румынии в 5-й раз. Ранее он получал эту награду в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.
Напомним, что В 2021 году Динамо под руководством 76-летнего специалиста выиграло чемпионат Украины, Кубок страны, а также участвовало в групповом этапе Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.
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Источник:Gazeta Sporturilor
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