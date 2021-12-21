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Источник: Шаран - приоритет для Миная. Также среди кандидатов есть Мороз, Лужный и Климовский
Договоренностей с Шараном пока что нет
Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас рассказал о вариантах с главным тренером, которые рассматривает "
"Шаран еще не дал согласия возглавить "Минай". А он действительно приоритетный вариант для клуба.
За ним в списке Мороз, по идее покидающий Одессу. А еще очень хотят Лужного, хотя понимают, что не потянут его финансово.
Ну, и на всякий случай, также держат в мыслях Климовского", - написал Бурбас.
Напомним, что "Минай", который недавно уволил Игоря Леонова, на зимний перерыв ушел на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.
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