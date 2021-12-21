Источник: Шаран - приоритет для Миная. Также среди кандидатов есть Мороз, Лужный и Климовский

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас рассказал о вариантах с главным тренером, которые рассматривает " Минай ".

"Шаран еще не дал согласия возглавить "Минай". А он действительно приоритетный вариант для клуба.

За ним в списке Мороз, по идее покидающий Одессу. А еще очень хотят Лужного, хотя понимают, что не потянут его финансово.

Ну, и на всякий случай, также держат в мыслях Климовского", - написал Бурбас.