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Президент Вереса: На строительство базы уже потратили около 10 млн гривен

Премьер-лига
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У Вереса скоро будет и своя база

Президент Вереса: На строительство базы уже потратили около 10 млн гривен

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал, на какой стадии находится строительство клубной базы в Ровно.

"Там уже сделали дренажную систему, засыпали щебнем. Уже приехал искусственный газон. Мы его уже приобрели, он уже в Украине. Сейчас идет процесс засыпки мелким отсевом и затем начнется этап вкладывания искусственного поля. В течение месяца подрядчики обещают завершить эту работу.

Поле огородят. Когда команда вернется из Турции – к матчам чемпионата мы будем готовиться уже на новом поле. Это будет полноформатное футбольное поле. С качественным современным искусственным газоном, где команда сможет тренироваться в любое время года. И в дождь, и в снег.

Напомню, строительство тренировочных полей финансируется из денег, полученных от эмиссии акций ПАО. На территории учебно-тренировочной базы и отель. Сейчас мы определяемся до конца, где и что расположить. Чтобы проектанты полностью завершили проект, и мы могли начать работу над фундаментом.

В общей сложности мы уже потратили около 10 миллионов гривен. Это без учета расходов на аренду городской земли (800 тысяч гривен в год) и компенсации городу за сельскохозяйственные потери", – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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