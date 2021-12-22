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Луческу: Рад, что Миколенко переходит в Эвертон
Украинец станет игроком "ирисок"
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии румынским СМИ рассказал о том, что защитник Виталий Миколенко переходит в "Эвертон".
"Рад, что молодой игрок из моей команды сейчас переходит в "Эвертон". Я имею в виду Миколенко.
На его место придет другой 18-19-летний футболист. Остальным в защите 19-20 лет. Поэтому продолжаем и дальше играть очень молодой командой. Им надо работать намного усерднее, чем опытным", – сказал Луческу.
Ранее сообщалось, что в случае трансфера Миколенко, киевляне досрочно вернут из аренды из "Днепра-1" Владислава Дубинчака.
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