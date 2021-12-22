  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Рад, что Миколенко переходит в Эвертон
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Рад, что Миколенко переходит в Эвертон

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец станет игроком "ирисок"

Луческу: Рад, что Миколенко переходит в Эвертон

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии румынским СМИ рассказал о том, что защитник Виталий Миколенко переходит в "Эвертон".

"Рад, что молодой игрок из моей команды сейчас переходит в "Эвертон". Я имею в виду Миколенко.

На его место придет другой 18-19-летний футболист. Остальным в защите 19-20 лет. Поэтому продолжаем и дальше играть очень молодой командой. Им надо работать намного усерднее, чем опытным", – сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что в случае трансфера Миколенко, киевляне досрочно вернут из аренды из "Днепра-1" Владислава Дубинчака.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GSP

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.12.2021 в 08:26
Никто, никуда ещё не перешёл!!!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...