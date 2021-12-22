Гура: Усиление для Александрии лишним не будет. Надеюсь, оно произойдет

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура поделился впечатлениями от выступлений своей команды в первой половине сезона.

- Когда в мае этого года произошли кардинальные изменения в тренерском штабе ФК "Александрия", и вы возглавили команду, все футбольные эксперты страны отнеслись к этому достаточно скептически. Но уже после первых туров их отношение к команде и к вам лично изменилось. Благодаря чему удалось этого добиться?

- Я думаю, здесь сработало ряд факторов – взвешенные и последовательные решения менеджмента, правильно подобранный тренерский штаб, существенная помощь опытных игроков, мотивированные коллективные действия. Негатив и скептицизм по поводу клуба в тот период тоже сыграли свою роль. Мы все сплотились, как никогда, и начали делать новую историю обновленной команды.

- Позади 18 туров чемпионата. Команда ушла на зимние каникулы, занимая 6 строчку в турнирной таблице. По вашему мнению, это закономерный результат?

- Трудно сказать. Ребята настраивались на каждый поединок, сражались до конца. Но это футбол. Иногда теряли очки там, где не нужно было этого делать. Ничьи, поражения… Иногда было очень досадно. Надеюсь, что во второй части чемпионата результативных матчей и побед станет больше.

- В этом году к команде присоединились два легионера – Бурама Фомба и Клаудио Спинелли. Что можете сказать об этих игроках?

- На мой взгляд, они еще не до конца адаптировались в команде. Им сложно, это заметно. Но главное – у них есть желание играть. Спинелли получил больше игровой практики за основу, чем Фомба. При этом Клаудио тяжело приспособиться к украинскому футболу, он старается, однако нужно время — и тренерский штаб это понимает. Будем смотреть, как эти игроки покажут себя в весенней части чемпионата.

- Какие планы на зимние сборы? Планируется ли усиление? Какие спарринги проведет команда?

- Усиление не будет лишним. Надеюсь, оно произойдет. Мы уже ведем работу по этому направлению.

Что касается самих сборов, то после зимних каникул 10 января собираемся в Александрии, 16-го проведем двустороннюю игру, а 19 января отправимся в Турцию. Там запланировано два сбора. А уже оттуда прилетаем на домашнюю игру со "Львовом".

Переговоры о возможных спаррингах продолжаются, поэтому говорить, с кем они будут еще рано. Мы обязательно сообщим о своих соперниках, как только достигнем окончательных договоренностей.

- Какие задачи стоят перед командой во второй части чемпионата?

- Наша задача с начала сезона не изменилась. Мы должны подняться выше в турнирной таблице, сразиться за 4-5 место. Плюс, пройти как можно дальше в Кубке Украины, — сказал Юрий Гура.