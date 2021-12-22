Калитвинцев следующий? Юрченко покинул Десну - СМИ

"Десна" потеряет ряд игроков в это зимнее межсезонье. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Нападающий Филипп Будковский покинет черниговский клуб и с 1 января получит статус свободного агента. Полузащитник Сергей Болбат вернется в "Шахтер" по истечению срока аренды.

Также разорвал контракт с "Десной" Владлен Юрченко, у которого был прописан соответсвующий пункт в соглашении. Что касается Владислава Калитвинцева, то он может досрочно покинуть клуб из-за невыплат по зарплате. Отмечается, что его ждут в "Александрии".

Напомним, на зимний перерыв "Десна" ушла на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 25 очков.