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Калитвинцев следующий? Юрченко покинул Десну - СМИ
Черниговский клуб потеряет ряд игроков
Фото: ФК Десна
"Десна" потеряет ряд игроков в это зимнее межсезонье. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
Нападающий Филипп Будковский покинет черниговский клуб и с 1 января получит статус свободного агента. Полузащитник Сергей Болбат вернется в "Шахтер" по истечению срока аренды.
Также разорвал контракт с "Десной" Владлен Юрченко, у которого был прописан соответсвующий пункт в соглашении. Что касается Владислава Калитвинцева, то он может досрочно покинуть клуб из-за невыплат по зарплате. Отмечается, что его ждут в "Александрии".
Напомним, на зимний перерыв "Десна" ушла на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 25 очков.
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