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Не только Футболы. Стало известно, кто будет бороться за телеправа УПЛ
Украинская Премьер-лига получит единый телепул
Фото: UA-Футбол/ Автор - Анатолий Спица
В тендере на показ матчей чемпионата Украины будут конкурировать телеканалы Футбол и стриминговый сервис MEGOGO.
"Контракт телеканалов "Футбол" на трансляцию матчей УПЛ завершается летом. Андрей Павелко включился с идеей, чтобы при нем был создан единый телепул. В регламент по аттестации даже внесен пункт, что клубы соглашаются передать медиаправа Премьер-лиге.
Второе, Павелко подключает к этой истории компанию, которая сертифицирована УЕФА. То есть, если будут у клубов какие-то претензии к этому и они заходят судиться, то будут вынуждены это делать с УЕФА.
Кто будет на новом тендере? По состоянию на сейчас "плюсы" дали заднюю и не планируют бороться за единый тепепул. Будут каналы Футбол и MEGOGO. В кулуарах говорят, что MEGOGO – безоговорочный фаворит будущего тендера. Но не все так просто. Футболы будут бороться до последнего.
MEGOGO нужно будет перебить предложение каналов Футбол, а сейчас это 5-6 миллионов долларов, которые они платят сейчас, плюс еще пару миллионов идет на продакш", — говорится в программе "ТаТоТаке".
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