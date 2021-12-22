Не только Футболы. Стало известно, кто будет бороться за телеправа УПЛ

В тендере на показ матчей чемпионата Украины будут конкурировать телеканалы Футбол и стриминговый сервис MEGOGO.

"Контракт телеканалов "Футбол" на трансляцию матчей УПЛ завершается летом. Андрей Павелко включился с идеей, чтобы при нем был создан единый телепул. В регламент по аттестации даже внесен пункт, что клубы соглашаются передать медиаправа Премьер-лиге.

Второе, Павелко подключает к этой истории компанию, которая сертифицирована УЕФА. То есть, если будут у клубов какие-то претензии к этому и они заходят судиться, то будут вынуждены это делать с УЕФА.

Кто будет на новом тендере? По состоянию на сейчас "плюсы" дали заднюю и не планируют бороться за единый тепепул. Будут каналы Футбол и MEGOGO. В кулуарах говорят, что MEGOGO – безоговорочный фаворит будущего тендера. Но не все так просто. Футболы будут бороться до последнего.

MEGOGO нужно будет перебить предложение каналов Футбол, а сейчас это 5-6 миллионов долларов, которые они платят сейчас, плюс еще пару миллионов идет на продакш", — говорится в программе "ТаТоТаке".