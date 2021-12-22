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Не только Футболы. Стало известно, кто будет бороться за телеправа УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинская Премьер-лига получит единый телепул

Не только Футболы. Стало известно, кто будет бороться за телеправа УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Анатолий Спица

Новина українською

В тендере на показ матчей чемпионата Украины будут конкурировать телеканалы Футбол и стриминговый сервис MEGOGO.

"Контракт телеканалов "Футбол" на трансляцию матчей УПЛ завершается летом. Андрей Павелко включился с идеей, чтобы при нем был создан единый телепул. В регламент по аттестации даже внесен пункт, что клубы соглашаются передать медиаправа Премьер-лиге.

Второе, Павелко подключает к этой истории компанию, которая сертифицирована УЕФА. То есть, если будут у клубов какие-то претензии к этому и они заходят судиться, то будут вынуждены это делать с УЕФА.

Кто будет на новом тендере? По состоянию на сейчас "плюсы" дали заднюю и не планируют бороться за единый тепепул. Будут каналы Футбол и MEGOGO. В кулуарах говорят, что MEGOGO – безоговорочный фаворит будущего тендера. Но не все так просто. Футболы будут бороться до последнего.

MEGOGO нужно будет перебить предложение каналов Футбол, а сейчас это 5-6 миллионов долларов, которые они платят сейчас, плюс еще пару миллионов идет на продакш", — говорится в программе "ТаТоТаке".

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В статье: Телеканал Футбол1/2/3 телепул Megogo
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
22.12.2021 в 13:48
За Мегого однозначно. Что хотят диванные специалисты, которые хотят бесплатные матчи по Первому, но при случае начинают говорит о том, какой у нас дворовый чемпионат и как ничего не развивается. Пацаны, бесплатный сыр только на чемпионатах громад и школ. Олигархов которые тратят миллионы на клубы у нас всего 3. Скажем так, условный Поворознюк - владелец условного Ингульца - это не олигарх. Просто богатый чел. Но нынешний условный Ингулец - это потолок. Не будет без денег никакого развития. Даже чтоб начать зарабатывать на трансферной рынке, нужно много денег вложить. Стадионы пустые, мерч только у 2 клубов продаётся, в Еврокубках кошмар. Откуда будут деньги? Только трансляции. И чем больше купят подписок на футбол, тем больше будет стоить пул. На Футболах такого не будет. Там лишь нарисованная статистика. Тут же ты купил подписку - купил билет на стадион. Посмотрел - не посмотрел. Не важно. Ты, как болельщик, сделал свой вклад в клуб, в лигу в целом. Поэтому я за Мегого. Будет пул на нем - переплачу еще 99 грн и куплю пакет с футболом. Все.
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football_soccer (Украина)
22.12.2021 в 13:59
за те 15 минут рекламы и рекламы ПО ХОДУ МАТЧА каналы зарабатывают достаточно , что бы отбивать расходы. Реклама в ящике стоит безумных денег. Считаю, что платное телевидение это бредятина в нынешние время, когда даже сами телевизионщики массово всплывают на ютубе... Вас и так все меньше людей смотрит, а вы еще хотите, что бы вас смотрели за деньги. Тогда уж убирайте к чертям всю рекламу, какого хрена? человек платит деньги за просмотр канала и ему вливают еще и рекламу? ну уж нет. За минуту гуглятся стримы любого качества и любого языка комментирования. Ад блок и никакой рекламы. А в ящике жадные дядьки пусть и дальше теряют аудиторию
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alex.belogubko (одесса)
22.12.2021 в 13:34
чтобы не давали Футбол 1-2-3 и Мегого--для народа надо бесплатные каналы а не кормить вас
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djumba (Мелитополь)
22.12.2021 в 13:24
Я за Megogo... Пусть уже купят и УПЛ, и все сделают в одном пакете... Все что интересно для нашего зрителя...Ну а "Футболы" пусть остаются с Турцией и Голландией... Тоже хорошие чемпы...
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fan sd
22.12.2021 в 13:30
ложил я на твоё мегого.такая же ......как и футболы и олл тв.найдём где посмотреть
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