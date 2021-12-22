Владелец Десны может прекратить финансирование команды - источник

Владелец "Десны" собирается оставить команду и приобрести российские "Химки", сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Я не знаю с чего начать. Это не просто ужас, это сплошная попа без разделительной полосы. Ходят слухи, что владелец клуба собирается закончить с инвестированием в "Десну" и будет приобретать российскую команду. Ходили разговоры про "Химки".

Тут, я думаю, что эту информацию узнаем уже в новом году, - заявил журналист.