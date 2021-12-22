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Владелец Десны может прекратить финансирование команды - источник
Еще один клуб УПЛ на грани исчезновения
Фото: ФК Десна
Владелец "Десны" собирается оставить команду и приобрести российские "Химки", сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
"Я не знаю с чего начать. Это не просто ужас, это сплошная попа без разделительной полосы. Ходят слухи, что владелец клуба собирается закончить с инвестированием в "Десну" и будет приобретать российскую команду. Ходили разговоры про "Химки".
Тут, я думаю, что эту информацию узнаем уже в новом году, - заявил журналист.
Добавим, что на протяжении этого сезона у "Десны" серьезная задолженность по зарплатам перед игроками и тренерским штабом.
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