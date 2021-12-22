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Владелец Десны может прекратить финансирование команды - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Еще один клуб УПЛ на грани исчезновения

Владелец Десны может прекратить финансирование команды - источник

Фото: ФК Десна

Новина українською

Владелец "Десны" собирается оставить команду и приобрести российские "Химки", сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Я не знаю с чего начать. Это не просто ужас, это сплошная попа без разделительной полосы. Ходят слухи, что владелец клуба собирается закончить с инвестированием в "Десну" и будет приобретать российскую команду. Ходили разговоры про "Химки".

Тут, я думаю, что эту информацию узнаем уже в новом году, - заявил журналист.

Добавим, что на протяжении этого сезона у "Десны" серьезная задолженность по зарплатам перед игроками и тренерским штабом.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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chakvoron (Хоростків)
22.12.2021 в 15:59
Вибачте, а хто такий власник Десни?
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0
0
Alle Garage (Харьков)
22.12.2021 в 15:24
Жесть… Чувак не захотел идти в Зарю, Ворсклу или Днепр-1, а перешёл в Ковалевку. Неужели Зачсуха настолько лучше предлагает условия чем Жеваго, Геллер или Коломойский?
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
22.12.2021 в 15:24
Минай з Маріком:
Ответить
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
22.12.2021 в 15:17
с такими темпами Минай никогда не вылетет из УПЛ
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+3
0
avatar
WuTаng (Київ)
22.12.2021 в 15:10
Суркіс, за допомогою своїх друзів - русні, усуває конкурентів в боротьбі за друге місце
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+1
-3


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