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Луческу - о конфликте с ультрас Динамо: Я всегда иронически им аплодировал
Коуч заявил, что его не волнует посыл баннеров
Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал конфликт с ультрас киевской команды.
"Они хотят выглядеть протагонистами. Я не обращаю на них внимание, наоборот – я всегда иронически им аплодировал. Они добились того, что игроки больше не ходят приветствовать их. Вместо того чтобы поддерживать команду, быть с ней, побеждать, у них одна цель – показать, что они способны что-то изменить.
Они не могут изменить, они – болельщики, никто не обращает на них внимание. Посыл баннеров становится все более беспокоящим, но меня это не волнует", – сказал Луческу.
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