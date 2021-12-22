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Луческу - о конфликте с ультрас Динамо: Я всегда иронически им аплодировал

Премьер-лига
(3 голосов)

Коуч заявил, что его не волнует посыл баннеров

Луческу - о конфликте с ультрас Динамо: Я всегда иронически им аплодировал

Фото: UA-Футбол / Автор - Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал конфликт с ультрас киевской команды.

"Они хотят выглядеть протагонистами. Я не обращаю на них внимание, наоборот – я всегда иронически им аплодировал. Они добились того, что игроки больше не ходят приветствовать их. Вместо того чтобы поддерживать команду, быть с ней, побеждать, у них одна цель – показать, что они способны что-то изменить.

Они не могут изменить, они – болельщики, никто не обращает на них внимание. Посыл баннеров становится все более беспокоящим, но меня это не волнует", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ультрас Динамо
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Источник:
playsport.ro

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