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"В конце игры нам поставили пенальти, которого не было" - Леонов недоволен судейством в матче с Колосом

Премьер-лига
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При другом результате, возможно, все было бы иначе

"В конце игры нам поставили пенальти, которого не было" - Леонов недоволен судейством в матче с Колосом

Фото: ФК Минай

Новина українською

Уже бывший тренер "Миная" Игорь Леонов высказал свое недовольство судейством в последнем матче команды под его руководством против "Колоса" (1:2).

- В Ковалевке вы эмоционально сказали, что команду "душил" арбитр Блавацкий. Вы считаете, что пенальти там не было?

- Он с первых минут начал давать свистки и желтые карточки. Мои футболисты были очень настроены на этот матч, но им бы ничего не помогло. Мы забили гол, контролировали игру, могли еще забить. Во втором тайме, при счете 1:0, мы не реализовали три голевых момента. "Колос" ничего не создал у наших ворот, чтобы не придумывал арбитр. В конце игры нам поставили пенальти, которого не было. Если бы в этой игре мы взяли три очка, что было бы все иначе, а может и нет. Второй гол после штрафного, которого тоже не было.

Даже при счете 2:1 мы могли сравнять. Заряд на этот матч был сильный у футболистов. Возможно, играли за меня и мой тренерский штаб.

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В статье: Игорь Леонов Колос (Ковалевка) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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