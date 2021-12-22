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"Нужно время, месяца полтора" - футболист Александрии рассказал о своей травме
Вероятно, к рестарту сезона Сергей Рыбалка успеет залечить травму
fco.com.ua
Полузащитник "
"У меня повреждена боковая связка колена. Нужно время, месяца полтора. Обойтись можно без операции. Сейчас будем с доктором определять курс лечения, что и как делать. Недели три мне еще ходить в лангетке потом буду потихоньку разрабатывать ногу. Пока сложно что-то сказать определенно", — сказал Рыбалка.
Отметим, что в текущем сезоне Сергей Рыбалка провел в составе своей команды 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
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