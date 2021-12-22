"Нужно время, месяца полтора" - футболист Александрии рассказал о своей травме

Полузащитник " Александрии " Сергей Рыбалка рассказал подробности своей травмы, которую он получил в матче 18 тура УПЛ против донецкого "Шахтера" (1:2).

"У меня повреждена боковая связка колена. Нужно время, месяца полтора. Обойтись можно без операции. Сейчас будем с доктором определять курс лечения, что и как делать. Недели три мне еще ходить в лангетке потом буду потихоньку разрабатывать ногу. Пока сложно что-то сказать определенно", — сказал Рыбалка.

Отметим, что в текущем сезоне Сергей Рыбалка провел в составе своей команды 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.