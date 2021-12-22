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Президент Десны: Планов по прекращению финансирования клуба пока у нас не было

Премьер-лига
(1 голосов)

В Багдаде все спокойно

Президент Десны: Планов по прекращению финансирования клуба пока у нас не было

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин отреагировал на информацию СМИ о возможном прекращении финансирования клуба:

— В прессе появилась информация, что собственник "Десны" планирует прекратить инвестировать в черниговский клуб. Это правда?

— Пока таких планов у нас не было. Планируются зимние сборы. Наверное, в Турции.

— Также была информация, что Владлен Юрченко договорился с "Десной" о расторжении контракта и покинул команду.

— Если этой информации нет у нас на сайте, то нечего комментировать. Если по Тотовицкому мы договорились полюбовно, то уже через десять минут на сайте появилась информация.

— Кроме того, в прессе звучало о планах приобрести российский клуб "Химки".

— Какое к нам отношение имеет Россия? Я гражданин Украины, живу в Украине, деньги у меня находятся в Украине. О России никакой речи не идет.

— Зимой планируются трансферы для усиления состава "Десны"?

— Пока сказать не могу. Селекция занимается этим вопросом.

— Какие цели стоят перед "Десной" на весеннюю часть сезона?

— Войти в топ-5 чемпионата Украины и попасть в еврокубки.

— Как обстоят дела с выплатами задолженности в клубе?

— У нас есть только техническая задолженность. Мы несколько раз давали комментарии по этому поводу. А техническая задолженность присутствует во всех командах, кроме трех-четырех.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
22.12.2021 в 17:46
"У вас несчастные случаи на стройке были?". Жаль, самобытная команда была
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