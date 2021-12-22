Григорчук: Черноморец? У меня есть правило - говорить, когда уже все улажено

Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал о своем возможном назначении главным тренером " Черноморца ".

– Украинские футбольные болельщики сейчас больше всего ждут два трансфера – Миколенко в "Эвертон" и ваш в "Черноморец". В чем задержка с вашим назначением главным тренером одесского клуба?

– Главнее всего, чтобы состоялся трансфер Миколенко, надо болеть за это. Это будет очень сильный шаг для Украины. Я очень рад за футболиста. "Динамо" очень правильно поступило.

На этот счет я могу говорить, но на свой счет мне нечего сказать, потому что у меня есть правило: говорить, когда уже все улажено. На данный момент не могу ничего сказать точно. Относительно меня пока никаких комментариев.

– "Черноморец" получит нового тренера до Нового года?

– Я не могу отвечать за людей, как будет в "Черноморце".

– Правда, что вы не можете договориться с новым руководством клуба по финансовым условиям ?

– Без комментариев.