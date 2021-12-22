  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук: Черноморец? У меня есть правило - говорить, когда уже все улажено
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук: Черноморец? У меня есть правило - говорить, когда уже все улажено

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ясно, что ничего не ясно

Григорчук: Черноморец? У меня есть правило - говорить, когда уже все улажено

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал о своем возможном назначении главным тренером "Черноморца".

– Украинские футбольные болельщики сейчас больше всего ждут два трансфера – Миколенко в "Эвертон" и ваш в "Черноморец". В чем задержка с вашим назначением главным тренером одесского клуба?

– Главнее всего, чтобы состоялся трансфер Миколенко, надо болеть за это. Это будет очень сильный шаг для Украины. Я очень рад за футболиста. "Динамо" очень правильно поступило.

На этот счет я могу говорить, но на свой счет мне нечего сказать, потому что у меня есть правило: говорить, когда уже все улажено. На данный момент не могу ничего сказать точно. Относительно меня пока никаких комментариев.

– "Черноморец" получит нового тренера до Нового года?

– Я не могу отвечать за людей, как будет в "Черноморце".

– Правда, что вы не можете договориться с новым руководством клуба по финансовым условиям?

– Без комментариев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...