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Григорчук: Черноморец? У меня есть правило - говорить, когда уже все улажено
Ясно, что ничего не ясно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал о своем возможном назначении главным тренером "
– Украинские футбольные болельщики сейчас больше всего ждут два трансфера – Миколенко в "Эвертон" и ваш в "Черноморец". В чем задержка с вашим назначением главным тренером одесского клуба?
– Главнее всего, чтобы состоялся трансфер Миколенко, надо болеть за это. Это будет очень сильный шаг для Украины. Я очень рад за футболиста. "Динамо" очень правильно поступило.
На этот счет я могу говорить, но на свой счет мне нечего сказать, потому что у меня есть правило: говорить, когда уже все улажено. На данный момент не могу ничего сказать точно. Относительно меня пока никаких комментариев.
– "Черноморец" получит нового тренера до Нового года?
– Я не могу отвечать за людей, как будет в "Черноморце".
– Правда, что вы не можете договориться с новым руководством клуба
– Без комментариев.
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