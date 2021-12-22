"Дело не в деньгах, в Аль-Джазире давали больше" - Беланда рассказал, почему перешел в Динамо

Марокканский полузащитник Юнес Беланда рассказал о том, почему в 2013 году перешел из "Монпелье" в киевское " Динамо ".

"Я собирался подписать контракт с "Аль-Джазирой". Так как ни один европейский клуб меня не звал, я решился пойти туда сам. Как вдруг мне позвонил агент и сказал: "Если хочешь остаться в Европе, у меня есть вариант с киевским "Динамо". И так как я действительно хотел играть на континенте, то перешел в "Динамо". Здесь дело не в деньгах, потому как я бы получал больше в "Аль-Джазире". Мне предлагали шесть миллионов евро с контрактом на пять лет. Если бы деньги были моей главной мотивацией, то меня бы ничего не остановило от перехода в "Аль-Джазиру", — рассказал Беланда.

Напомним, что контракт Юнеса принадлежал "Динамо" с 2013 по 2017 годы, после чего он перешел в "Галатасарай" за 10 миллионов евро.

Всего Беланда провел за "Динамо" 88 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.