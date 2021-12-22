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Исход продолжается. Будковский покинул Десну

Премьер-лига
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Очередной лидер покинул черниговскую команду

Исход продолжается. Будковский покинул Десну

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Черниговская "Десна" официально объявила о прекращении сотрудничества с форвардом команды Филиппом Будковским.

У игрока закончился срок действия контракта и стороны приняли решение не продлевать соглашение.

"За этот период Филипп стал важной частью нашего клуба – как на поле, так и за его пределами. Будковский принимал активное участие в социальной жизни клуба и играл важную роль в поле.

Футбольный клуб Десна благодарен Филиппу за время, проведенное в Чернигове. Желаем удачи в дальнейшей карьере!" - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команды 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов)
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Источник:
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