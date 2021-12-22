Исход продолжается. Будковский покинул Десну

Черниговская " Десна " официально объявила о прекращении сотрудничества с форвардом команды Филиппом Будковским.

У игрока закончился срок действия контракта и стороны приняли решение не продлевать соглашение.

"За этот период Филипп стал важной частью нашего клуба – как на поле, так и за его пределами. Будковский принимал активное участие в социальной жизни клуба и играл важную роль в поле.

Футбольный клуб Десна благодарен Филиппу за время, проведенное в Чернигове. Желаем удачи в дальнейшей карьере!" - говорится в заявлении клуба.