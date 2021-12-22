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Сабо: У Шевченко в начале карьеры была плохая компания, он покуривал всю эту хрень
Йожеф Йожефович вспомнил начало карьеры великого форварда
УАФ
Бывший главный тренер киевского "
"Вот смотрите, как сейчас Луческу ставит Забарного с Сиротой или Де Дзерби – Мудрика. Я тоже доверял Шевченко в свое время, вытащил его из третьей команды "Динамо". У Шевченко был момент, когда он мог просто потеряться, но я в него верил и ставил в состав. Однажды приехал я на тренировку "Динамо" раньше. Подошел ко мне врач и говорит: "Йожеф Йожефович, у Шевченко снова повышенное давление – 180 на 150".
Потом мы покопали и выяснили, что Шевченко имел плохую компанию, он покуривал всю эту хрень. Ранее в Конче-Заспе была только одна дорога. Помню, я ехал и мимо меня промчался Шевченко под 180 км/ч на спортивном Мерседесе, который недавно купил.
Я приехал на базу, забрал у него ключи от машины и пошел к Григорию Михайловичу и Игорю Михайловичу Суркису. Говорю: "Выручайте! Шевченко связался с какими-то ребятами. Пропадет". Они молодцы, сразу отреагировали.
Наверное, Игорь Михайлович поговорил с этими ребятами. Они ему не давали больше курить. Еще и баба была у Шевченко лет на 15 старше. Все силы отдавал. После этого он встал на ноги и превратился в Шевченко, которого мы знаем. Его отец однажды сказал: "Андрюша, ты Сабо должен поставить памятник при жизни", - сказал Сабо.
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