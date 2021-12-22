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Сабо: У Шевченко в начале карьеры была плохая компания, он покуривал всю эту хрень

Премьер-лига
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(3 голосов)

Йожеф Йожефович вспомнил начало карьеры великого форварда

Сабо: У Шевченко в начале карьеры была плохая компания, он покуривал всю эту хрень

УАФ

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как в молодые годы в клубе воспитывали Андрея Шевченко.

"Вот смотрите, как сейчас Луческу ставит Забарного с Сиротой или Де Дзерби – Мудрика. Я тоже доверял Шевченко в свое время, вытащил его из третьей команды "Динамо". У Шевченко был момент, когда он мог просто потеряться, но я в него верил и ставил в состав. Однажды приехал я на тренировку "Динамо" раньше. Подошел ко мне врач и говорит: "Йожеф Йожефович, у Шевченко снова повышенное давление – 180 на 150".

Потом мы покопали и выяснили, что Шевченко имел плохую компанию, он покуривал всю эту хрень. Ранее в Конче-Заспе была только одна дорога. Помню, я ехал и мимо меня промчался Шевченко под 180 км/ч на спортивном Мерседесе, который недавно купил.

Я приехал на базу, забрал у него ключи от машины и пошел к Григорию Михайловичу и Игорю Михайловичу Суркису. Говорю: "Выручайте! Шевченко связался с какими-то ребятами. Пропадет". Они молодцы, сразу отреагировали.

Наверное, Игорь Михайлович поговорил с этими ребятами. Они ему не давали больше курить. Еще и баба была у Шевченко лет на 15 старше. Все силы отдавал. После этого он встал на ноги и превратился в Шевченко, которого мы знаем. Его отец однажды сказал: "Андрюша, ты Сабо должен поставить памятник при жизни", - сказал Сабо.

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В статье: Андрей Шевченко Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
fanday

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Комментарии (5)
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Alex-696 (Немирів)
22.12.2021 в 21:01
Похвали мене, губонько, бо до вух роздеру)))
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0
-1
avatar
Maldini (Киев)
22.12.2021 в 20:21
ЧТО КУРИТ САБО???
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+4
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
22.12.2021 в 20:09
Так если он траву курил, как его тогда не дисквалифицировали в еврокубках, что-то Сабо путает.
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.12.2021 в 20:03
Реально должен, если это так! Хотя зачем деду врать?!
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+2
-3
KadimXa (Харьков)
22.12.2021 в 20:25
Потому ,что маразм.
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+2
-1


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