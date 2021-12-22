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Венгерский Фехервар и краковская Висла интересуются Цитаишвили

Премьер-лига
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(1 голосов)

Пока что хавбек Динамо играет в аренде в Черноморце

Венгерский Фехервар и краковская Висла интересуются Цитаишвили

Новина українською

Венгерский "Фехервар" проявляет интерес к хавбеку "Динамо" Георгию Цитаишвили, который сейчас играет в аренде в "Черноморце".

По информации местного издания NB1, венгерский клуб рассматривает вариант аренды игрока.

Также сообщается, что с футболистом контактировали представители "Вислы" из Кракова.

Ранее украинские СМИ также писали о том, что в услугах Цитаишвили заинтересован и братиславский "Слован".

В нынешнем сезоне хавбек провел 15 матчей за "Черноморец" и забил один гол. Ныне его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1 млн евро. В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.

Также напомним, что за "Фехервар" выступают украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Висла (Краков) Георгий Цитаишвили МОЛ Фехервар
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Источник:
NB1

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.12.2021 в 20:18
Продать и не думать,а ещё продать 15 человек с аренды в Черноморце и если каждого пихнуть по 1млн или дороже,то можно взять пару человек для Динамо! Академия работает и пацаны хорошие каждый год появляются,а этих нет смысла держать на контракте,продавать и прописывать первоочередное право выкупа,а вдруг заиграет где-то!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.12.2021 в 20:05
Он уже в Украине себя здорово проявил)))))) Днище!
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c99baf (Харьков)
22.12.2021 в 20:18
Скорость неплохая,а как игрок на " 3 "...
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