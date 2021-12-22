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Венгерский Фехервар и краковская Висла интересуются Цитаишвили
Пока что хавбек Динамо играет в аренде в Черноморце
Венгерский "Фехервар" проявляет интерес к хавбеку "
По информации местного издания NB1, венгерский клуб рассматривает вариант аренды игрока.
Также сообщается, что с футболистом контактировали представители "Вислы" из Кракова.
Ранее украинские СМИ также писали о том, что
В нынешнем сезоне хавбек провел 15 матчей за "Черноморец" и забил один гол. Ныне его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1 млн евро. В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.
Также напомним, что за "Фехервар" выступают украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко.
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