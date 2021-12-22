Венгерский Фехервар и краковская Висла интересуются Цитаишвили

Венгерский "Фехервар" проявляет интерес к хавбеку " Динамо " Георгию Цитаишвили, который сейчас играет в аренде в "Черноморце".

По информации местного издания NB1, венгерский клуб рассматривает вариант аренды игрока.

Также сообщается, что с футболистом контактировали представители "Вислы" из Кракова.

Ранее украинские СМИ также писали о том, что в услугах Цитаишвили заинтересован и братиславский "Слован" .

В нынешнем сезоне хавбек провел 15 матчей за "Черноморец" и забил один гол. Ныне его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 1 млн евро. В мае этого года Цитаишвили сменил украинское гражданство на грузинское.

Также напомним, что за "Фехервар" выступают украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко.