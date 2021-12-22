Беседин: Должен проделать большой объем работы чтобы поехать с командой на сборы

Нападающий " Динамо " Артем Беседин рассказал, как проходит его реабилитация после травмы, которую он получил на Евро-2020.

- Артем, на каком этапе сейчас твое восстановление?

- Поскольку в Киеве сейчас холодно, команда в отпуске и условия для восстановительных тренировок не самые подходящие, и учитывая, что с моим коленом беговую работу в таких условиях делать нежелательно, было принято решение на 10 дней уехать тренироваться в страну с теплым климатом. Там мне помогал тренироваться наш клубный реабилитолог Владимир Ярмошук. Меня полетела поддержать и моя семья.

Мы выполнили там хорошую работу – и беговую, и силовую. Все идет по плану. Не хочется что-либо сейчас загадывать, но главное, что колено хорошо реагирует на работу, нет сильных болевых ощущений. Сегодня день домашнего отдыха, после чего буду продолжать работать уже в зале на нашей клубной базе.

- Клубные доктора говорят, что твое восстановление идет даже чуть быстрее, чем ожидалось, учитывая характер травмы…

- Я же не знаю, как должно проходить восстановление, докторам виднее. Конечно, что бы не говорили врачи, мне самому кажется, что я долго восстанавливаюсь, ведь очень хочется уже увереннее чувствовать себя на поле и как можно скорее вернуться. Но я понимаю, что травма непростая, и нужно выдержать все прописанные сроки. Хорошо, что все идет по плану, без каких-либо помех. Нужно и этому радоваться. До сборов еще примерно месяц, и я должен проделать большой объем работы чтобы поехать с командой на сборы.

- Есть вероятность, что на сборах ты уже будешь заниматься в общей группе?

- В любом случае, входить в тренировочный процесс нужно будет плавно, осторожно. Сразу тренироваться с максимальной нагрузкой я, наверное, вряд ли смогу. Будем смотреть по результату, советоваться с докторами, они скажут, что можно будет делать на определенном этапе, а что нельзя.

- В новогодне-рождественские праздники у тебя будут мысли о тренировках?

- Конечно. Было бы хорошо еще раз съездить в какую-то страну с теплым климатом, чтобы потренироваться на мягком, натуральном футбольном поле. Такие условия мне нужны на данном этапе восстановления. Пока думаем. С завтрашнего дня буду тренироваться на базе в зале, попробую бегать в манеже – посмотрим, как колено будет реагировать на искусственное поле, и уже от этого отталкиваться. Сами праздники планируем отмечать дома, в кругу семьи.

- Кто тебя поддерживал на протяжении этого непростого периода, длившегося уже полгода?

- Все мои близкие, друзья оказывали моральную поддержку, а прежде всего – моя семья, которая сыграла немаловажную роль в моей реабилитации. Самое главное, что меня поддерживал и Мистер Луческу, и весь тренерский штаб. Ребята с команды звонят, интересуются, как дела. То, что главный тренер все время интересовался ходом восстановления, очень важно для футболиста в эмоциональном плане, ведь ты знаешь, что тренер на тебя рассчитывает. Это сыграло большую роль и помогло ускорить процесс реабилитации.