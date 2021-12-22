Верес обновит эмблему клуба

" Верес " в ближайшем будущем обновит клубную эмблему.

Как сообщает пресс-служба клуба, в ближайшее время будет разработана регламент проведения конкурса на новую эмблему "Вереса".

"Мы поработаем вместе с юристом, разработаем редакцию регламента проведения конкурса. Затем представим его на ознакомление членам наблюдательного совета. Для изучения и внесения возможных поправок. Только после этого регламент будет подан для утверждения наблюдательным советом.

Лично я поддерживаю предложение включить в голосование по определению новой эмблемы клуба уже существующую и обязательно сохранить клубные красно-черные цвета", - сказал генеральный директор клуба Антон Назарук.