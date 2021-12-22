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Верес обновит эмблему клуба
Клуб намерен устроить конкурс на новую эмблему
nkveres.com
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Как сообщает пресс-служба клуба, в ближайшее время будет разработана регламент проведения конкурса на новую эмблему "Вереса".
"Мы поработаем вместе с юристом, разработаем редакцию регламента проведения конкурса. Затем представим его на ознакомление членам наблюдательного совета. Для изучения и внесения возможных поправок. Только после этого регламент будет подан для утверждения наблюдательным советом.
Лично я поддерживаю предложение включить в голосование по определению новой эмблемы клуба уже существующую и обязательно сохранить клубные красно-черные цвета", - сказал генеральный директор клуба Антон Назарук.
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