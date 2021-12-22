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Верес обновит эмблему клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб намерен устроить конкурс на новую эмблему

Верес обновит эмблему клуба

nkveres.com

Новина українською

"Верес" в ближайшем будущем обновит клубную эмблему.

Как сообщает пресс-служба клуба, в ближайшее время будет разработана регламент проведения конкурса на новую эмблему "Вереса".

"Мы поработаем вместе с юристом, разработаем редакцию регламента проведения конкурса. Затем представим его на ознакомление членам наблюдательного совета. Для изучения и внесения возможных поправок. Только после этого регламент будет подан для утверждения наблюдательным советом.

Лично я поддерживаю предложение включить в голосование по определению новой эмблемы клуба уже существующую и обязательно сохранить клубные красно-черные цвета", - сказал генеральный директор клуба Антон Назарук.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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Damien (Kyiv)
23.12.2021 в 00:19
"Верес - вечнозеленый хвойный кустарник. "Клубные цвета - красно-черные. "...и обязательно сохранить клубные красно-черные цвета", - сказал генеральный директор клуба Антон Назарук." Очень все логично
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