На сборы с Вересом поедет воспитанник академии Ливерпуля

Президент " Вереса " Иван Надеин высказался относительно трансферной политики клуба и заявил, на зимние сборы с командой отправится воспитанник академии английского "Ливерпуля".

"В плане трансферной политики мы ежедневно на связи с главным тренером и спортивным директором. Мы решили увеличить бюджет клуба в нынешнем сезоне на 5 миллионов гривен. Это позволит нам пригласить зимой двух опытных игроков и трех молодых и перспективных исполнителей. Нам нужны дополнительные ресурсы для комплектования склада.

Хочу сказать, что представитель наблюдательного совета клуба Жерар Хофман сейчас плодотворно работает с потенциальными новичками для команды в Великобритании. На зимние сборы с "Вересом" поедет молодой опорный полузащитник. Это вопитанник академии английского "Ливерпуля". Возможно, он станет хорошим усилением для нас. Но решающее слово будет за главным тренером.

Мне нравится идея омоложения команды. Мы будем искать таланты, но за разумные деньги", - сказал Надеин.