  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На сборы с Вересом поедет воспитанник академии Ливерпуля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На сборы с Вересом поедет воспитанник академии Ливерпуля

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Молодой опорный полузащитник

На сборы с Вересом поедет воспитанник академии Ливерпуля

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин высказался относительно трансферной политики клуба и заявил, на зимние сборы с командой отправится воспитанник академии английского "Ливерпуля".

"В плане трансферной политики мы ежедневно на связи с главным тренером и спортивным директором. Мы решили увеличить бюджет клуба в нынешнем сезоне на 5 миллионов гривен. Это позволит нам пригласить зимой двух опытных игроков и трех молодых и перспективных исполнителей. Нам нужны дополнительные ресурсы для комплектования склада.

Хочу сказать, что представитель наблюдательного совета клуба Жерар Хофман сейчас плодотворно работает с потенциальными новичками для команды в Великобритании. На зимние сборы с "Вересом" поедет молодой опорный полузащитник. Это вопитанник академии английского "Ливерпуля". Возможно, он станет хорошим усилением для нас. Но решающее слово будет за главным тренером.

Мне нравится идея омоложения команды. Мы будем искать таланты, но за разумные деньги", - сказал Надеин.

Напомним, что "Верес" занимает 9 место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...