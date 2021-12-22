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На сборы с Вересом поедет воспитанник академии Ливерпуля
Молодой опорный полузащитник
Фото: НК Верес
Президент "
"В плане трансферной политики мы ежедневно на связи с главным тренером и спортивным директором. Мы решили увеличить бюджет клуба в нынешнем сезоне на 5 миллионов гривен. Это позволит нам пригласить зимой двух опытных игроков и трех молодых и перспективных исполнителей. Нам нужны дополнительные ресурсы для комплектования склада.
Хочу сказать, что представитель наблюдательного совета клуба Жерар Хофман сейчас плодотворно работает с потенциальными новичками для команды в Великобритании. На зимние сборы с "Вересом" поедет молодой опорный полузащитник. Это вопитанник академии английского "Ливерпуля". Возможно, он станет хорошим усилением для нас. Но решающее слово будет за главным тренером.
Мне нравится идея омоложения команды. Мы будем искать таланты, но за разумные деньги", - сказал Надеин.
Напомним, что "Верес" занимает 9 место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка.
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