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Луческу: Ахметов был увлечен боксом, но, взял на себя ответственность, возглавил футбольный клуб

Премьер-лига
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Тренер вспомнил, как он пришел в Шахтер

Луческу: Ахметов был увлечен боксом, но, взял на себя ответственность, возглавил футбольный клуб

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу вспомнил, как в 2004 году он возглавил донецкую команду.

"Был начальный период, "Шахтеру" нужно было подтвердить свои амбиции, ему нужны были титулы. Ахметов был очень молодым президентом, ему было 38 лет. Он был увлечен боксом, но, взяв на себя ответственность, возглавил футбольный клуб, он все делал с энтузиазмом и большим интеллектом.

Я пришел после Скалы и Шустера. Вначале все было не совсем так, как хотел президент клуба. Тогда играли украинские игроки и футболисты из Восточной Европы. Тогда было четыре румынских игрока: Стоикан, Флоря, Рац и Марика. Планка повысилась, не все смогли выдержать конкуренцию", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
playsport.ro

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