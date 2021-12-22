Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Ахметов был увлечен боксом, но, взял на себя ответственность, возглавил футбольный клуб
Тренер вспомнил, как он пришел в Шахтер
Экс-тренер "
"Был начальный период, "Шахтеру" нужно было подтвердить свои амбиции, ему нужны были титулы. Ахметов был очень молодым президентом, ему было 38 лет. Он был увлечен боксом, но, взяв на себя ответственность, возглавил футбольный клуб, он все делал с энтузиазмом и большим интеллектом.
Я пришел после Скалы и Шустера. Вначале все было не совсем так, как хотел президент клуба. Тогда играли украинские игроки и футболисты из Восточной Европы. Тогда было четыре румынских игрока: Стоикан, Флоря, Рац и Марика. Планка повысилась, не все смогли выдержать конкуренцию", – сказал Луческу.
Популярное сейчас
- Ярмоленко заинтересовал лидера турецкой Суперлиги
- Не только Футболы. Стало известно, кто будет бороться за телеправа УПЛ
- "Представлял холодную войну и автоматы Калашникова". Экс-игрок Динамо - о переезде в Украину
- Два клуба из Европы заинтересованы в подписании защитника Днепра-1
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
Новости по теме
- 08:23 Украинские Луческу объяснил, почему не прошел коридор почета от Шахтера
- 08:15 Украинские Первый итальянец в Шахтере. Невио Скала сделал клуб чемпионом, но после провалился в Европе
- 17:00 Зарубежные Луческу: После гола Адриано Нордшелланду наши ребята отошли в сторону и позволили сопернику забить