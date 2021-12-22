  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будковский: О том, что покинул Десну, узнал из интернета
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будковский: О том, что покинул Десну, узнал из интернета

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

У форварда уже есть предложения по продолжению карьеры

Будковский: О том, что покинул Десну, узнал из интернета

zarya-lugansk.com

Новина українською

Форвард Филипп Будковский прокомментировал свой уход с "Десны".

– Скажу откровенно, о том, что покинул "Десну", узнал из интернета. Планы на ближайшее будущее – немного отдохнуть, провести время с семьей и рассматривать варианты о продолжении карьеры. У меня есть варианты, уже звонят. Сейчас переведу дух после завершившегося сезона в УПЛ и буду рассматривать варианты.

- Поделитесь?

– Вариантов много. Даже очень. Из разных стран, в том числе из Украины. В семейном кругу будем принимать решение. Перечислять варианты не хочу, потому что это займет много времени.

- "Десна" вам осталась должна?

– Все знают, что в "Десне" есть определенные задолженности перед футболистами. Клуб их понемногу погашает, но они есть. Надеюсь, все будет нормально и перед игроками все закроют. В том числе и передо мной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footboom

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
22.12.2021 в 22:37
А то что контракт у него закончился, тоже из интернета узнал?)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...