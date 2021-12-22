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Будковский: О том, что покинул Десну, узнал из интернета
У форварда уже есть предложения по продолжению карьеры
zarya-lugansk.com
Форвард Филипп Будковский прокомментировал
– Скажу откровенно, о том, что покинул "Десну", узнал из интернета. Планы на ближайшее будущее – немного отдохнуть, провести время с семьей и рассматривать варианты о продолжении карьеры. У меня есть варианты, уже звонят. Сейчас переведу дух после завершившегося сезона в УПЛ и буду рассматривать варианты.
- Поделитесь?
– Вариантов много. Даже очень. Из разных стран, в том числе из Украины. В семейном кругу будем принимать решение. Перечислять варианты не хочу, потому что это займет много времени.
- "Десна" вам осталась должна?
– Все знают, что в "Десне" есть определенные задолженности перед футболистами. Клуб их понемногу погашает, но они есть. Надеюсь, все будет нормально и перед игроками все закроют. В том числе и передо мной.
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