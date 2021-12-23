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Шевчук: Суркис сказал: Если Вересу нужны наши игроки, то обращайтесь, будем разговаривать

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес рассматривает вариант аренды игроков Динамо и Шахтера

Шевчук: Суркис сказал: Если Вересу нужны наши игроки, то обращайтесь, будем разговаривать

Фото: НК Верес

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук заявил о том, что ровенский клуб может арендовать игроков "Динамо" и "Шахтера".

"Я говорил с Игорем Михайловичем Суркисом, он мне сказал: "Если вам нужны наши игроки, то обращайтесь, будем разговаривать". Если Юрию Николаевичу Вирту нужны будут игроки из "Динамо", то он даст мне список. Если мы возьмем игроков в аренду на два года, то, может, получим потом процент со следующей перепродажи. Но мы должны смотреть, подходит ли он тренеру и клубу.

Я с Виртом говорил по поводу Валерия Бондаренко. "Ворскла" ему 40% процентов зарплаты платила, а "Шахтер" – 60%. Если он нам нужен, то мы можем что-то заработать от дальнейшей перепродажи. "Шахтер" заплатил за него "Александрии" 500 тыс евро. Я сказал, что он нам интересен, только по финансам нужно понять, сможем ли взять его и платить какие-то деньги", – сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
VERES TV

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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
23.12.2021 в 00:27
Ничего не понял, но очень интересно.
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c99baf (Харьков)
23.12.2021 в 00:21
Ключевые слова: "...сможем ли взять его и платить какие-то деньги", – сказал Шевчук.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
23.12.2021 в 00:19
кому, когда и где он такое сказал?
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