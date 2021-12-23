Шевчук: Суркис сказал обращаться, если Вересу нужны игроки Динамо

Спортивный директор " Вереса " Вячеслав Шевчук заявил о том, что ровенский клуб может арендовать игроков "Динамо" и "Шахтера".

"Я говорил с Игорем Михайловичем Суркисом, он мне сказал: "Если вам нужны наши игроки, то обращайтесь, будем разговаривать". Если Юрию Николаевичу Вирту нужны будут игроки из "Динамо", то он даст мне список. Если мы возьмем игроков в аренду на два года, то, может, получим потом процент со следующей перепродажи. Но мы должны смотреть, подходит ли он тренеру и клубу.

Я с Виртом говорил по поводу Валерия Бондаренко. "Ворскла" ему 40% процентов зарплаты платила, а "Шахтер" – 60%. Если он нам нужен, то мы можем что-то заработать от дальнейшей перепродажи. "Шахтер" заплатил за него "Александрии" 500 тыс евро. Я сказал, что он нам интересен, только по финансам нужно понять, сможем ли взять его и платить какие-то деньги", – сказал Шевчук.